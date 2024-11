Upgrade: KI-Aktie ist im "Sweet Spot"– Warren Buffett dürfte sich ärgern!

"Jetzt ist es an der Zeit, dass der breitere Softwaresektor in die KI-Party einsteigt, da wir glauben, dass die Anwendungsfälle explodieren und die Phase der Unternehmensnutzung ab 2025 vor uns liegt", sagte Wedbush-Analyst Dan Ives am Montag.

Ives hat ein Kursziel von 190 US-Dollar für die Snowflake-Aktie. Das entspricht einem Kurspotenzial von 11 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Montag.