50 Jahre Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) - Grundlage des modernen Arbeits- und Gesundheitsschutzes (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Jubiläum am 01. Dezember 2024 / Meilenstein für Gesundheit undSicherheit von Arbeitnehmenden in Deutschland / Grundlage für dieinterdisziplinäre Zusammenarbeit von Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit / TÜVRheinland berät Unternehmen / http://www.tuv.com/arbeitssicherheitVon einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen waren dieUnternehmen in Deutschland im Jahr 1961 weit entfernt: Mit 3.187.614meldepflichtigen Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten(https://dserver.bundestag.de/btd/06/019/0601970.pdf) war der Höchststand derArbeitsunfallzahlen nach dem zweiten Weltkrieg erreicht. 2023 hingegen lag dieZahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei 783.426. Ein Rückgang, an dem dasInkrafttreten des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) am 1. Dezember 1974wesentlichen Anteil hat. "Das ASiG ist bis heute die Grundlage für die Arbeitder Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Es forderte vonAnfang an die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Betriebsärzten und Expertenfür Arbeitssicherheit sowie die Einbeziehung der Beschäftigten. Damit war esnicht nur erstaunlich modern, sondern auch führend in Europa, wo das ThemaArbeitssicherheit erst in den 1980er Jahren an Bedeutung gewann", erklärt Dr.Ludwig Brands, Experte für Arbeitssicherheit(http://www.tuv.com/arbeitssicherheit) bei TÜV Rheinland. TÜV Rheinland betreibtbundesweit arbeitsmedizinische Zentren und berät Betriebe hinsichtlichArbeitsschutz und Arbeitsmedizin.Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für ArbeitssicherheitDas Arbeitssicherheitsgesetz verpflichtet Arbeitgeber dazu, Betriebsärzte undFachkräfte für Arbeitssicherheit schriftlich zu bestellen. Sie sollenArbeitgebende bei der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung unterstützen.Das Gesetz eröffnet auch die Möglichkeit, diese Aufgaben einem überbetrieblichenDienst wie TÜV Rheinland zu übertragen. Dabei muss der Arbeitgeber dieGegebenheiten im Unternehmen, wie die Unfall- und Gesundheitsgefahren, die Zahlder Beschäftigten und die Arbeitsorganisation berücksichtigen. Fachkräfte fürArbeitssicherheit haben zudem die Aufgabe, dem Arbeitgeber oder der für dieArbeitssicherheit verantwortlichen Person die erforderlichenarbeitssicherheitsbezogenen Kenntnisse zu vermitteln.Das ASiG weist Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit konkreteAufgaben zu, die bereits bei der Planung und Beschaffung von Betriebsanlagen undArbeitsmitteln beginnen. "Die Aufgaben der Betriebsärzte sind im ASiG breitgefächert. Sie umfassen unter anderem arbeitsphysiologische,