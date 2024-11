EPAM erhält in der deutschen IT-Sourcing-Studie 2024 den Status "Exceptional Performer"

Newtown, Pa. (ots/PRNewswire) - Mit Top-Kundenbewertungen in den Bereichen

Servicequalität, Anwendungsservices, Kundenbetreuung und transformative

Innovation sticht EPAM als führender IT-Dienstleister auf dem deutschen Markt

hervor.



EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), (https://www.epam.com/services?utm_source=pr-ne

wswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=2024-whitelane-ge

rmany-it-sourcing) ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale

Transformation und Produktentwicklung, ist von der unabhängigen

IT-Sourcing-Forschungsorganisation Whitelane Research als einer der besten

IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung fußt

auf hohen Kundenzufriedenheitswerten in mehreren Bewertungskriterien. EPAM wurde

damit zum zweiten Mal in Folge als Top-IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland

bewertet. Damit behauptet EPAM seine führende Position in der allgemeinen

Zufriedenheit. Die außergewöhnlichen Kundenzufriedenheitsbewertungen von EPAM

spiegeln die hohe Qualität der Servicebereitstellung, der Anwendungsdienste, des

Account-Managements und die transformativen Innovationen wider.







Deutschland zum zweiten Mal in Folge als Top-IT-Dienstleister ausgezeichnet zu

werden", so Dr. Peter Kürpick, SVP, Deutschland-Geschäftsführer und CTO für

Unternehmenssoftware bei EPAM. "Das Feedback unserer Kunden - ihr Vertrauen in

unsere Partnerschaften - bestärkt uns in unserem Engagement, außergewöhnliche

Dienstleistungen und Lösungen zu liefern."



In der jährlichen deutschen IT-Sourcing-Studie 2024 von Whitelane Research

bewerteten mehr als 280 Teilnehmende aus den Top-IT-Ausgabenorganisationen mehr

als 900 einzigartige IT-Sourcing-Beziehungen auf der Grundlage von

Leistungskennzahlen und nach IT-Bereichen. Die Studie liefert damit einen der

repräsentativsten kundenorientierten Berichte über den Outsourcing-Markt in

Deutschland.



Die Umfrageteilnehmenden bewerteten 35 IT-Dienstleister in verschiedenen

Leistungskategorien, wobei EPAM in den Bereichen Anwendungsservices und

allgemeine Zufriedenheit eine außergewöhnliche Leistung erzielte und insgesamt

hervorragende Bewertungen in den folgenden Kategorien erhielt:



- Qualität der Servicedienstleistungen: 83 % - Allgemeine Zufriedenheit: 80 % -

Anwendungsservices: 80 % - Kundenbetreuung: 80 % - Transformative Innovation: 80

%



"EPAM hat in der diesjährigen Umfrage erneut hervorragende Kundenbewertungen

erhalten und konnte seine Position als Nummer 2 und seinen Status als

`Exceptional Performer´ in Deutschland in Bezug auf die allgemeine Zufriedenheit

mit Dienstleistern erfolgreich behaupten", sagte Alex van den Bergh, Head of Seite 2 ► Seite 1 von 3



