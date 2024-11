Wie gewonnen so zerronnen - US-Zölle belasten Autobauer

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die von Donald Trump angekündigten US-Zölle haben am Dienstag die Aktien deutscher Fahrzeughersteller unter Druck gesetzt. Der künftige US-Präsident will direkt zu seinem Amtsantritt am 20. Januar Importzölle von 25 Prozent auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle von 10 Prozent auf Produkte aus China erheben.

Damit würden "die Marktteilnehmer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", schrieb Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Noch am Montag hatte die Nominierung des als vergleichsweise gemäßigt wahrgenommenen Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister für Erleichterung gesorgt - an den Börsen und vor allem in der Autobranche.