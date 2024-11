Rückenwind auch für Infineon: Analog Devices besser als befürchtet!

Diesem Trend kann sich auch Hersteller Analog Devices nicht entziehen. Wie beim US-Mitbewerber Texas Instruments sind die am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen aber besser ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Das sorgt für Erleichterung und spürbares Interesse an den Anteilen des Unternehmens, die vorbörslich stark gefragt sind.

In der Halbleiterbranche herrschen aktuell zwei Welten. Während Entwickler und Hersteller von KI-Chips wie Nvidia eine hohe Nachfrage verbuchen, sind die Geschäfte bei Industriehalbleitern rückläufig. Hierfür verantwortlich ist neben der Krise in der verarbeitenden Industrie vor allem die Automobilbranche, die nicht nur in Deutschland mit Absatzproblemen zu kämpfen hat.

Umsatz das sechste Mal in Folge rückläufig

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse um 10,3 Prozent auf 2,44 Milliarden US-Dollar. Damit ist der Konzernumsatz bereits das sechste Mal in Folge rückläufig. Experten hatten jedoch auf einen noch stärkeren Rückgang getippt, sodass das Ergebnis um 30 Millionen US-Dollar über den Schätzungen lag.

Beim bereinigten Gewinn präsentierte Analog Devices 1,67 US-Dollar. Das liegt zwar um 34 Cent unter dem Vorjahresergebnis, aber um drei Cent über den Schätzungen. Nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 478,1 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,96 US-Dollar je Anteil. Damit ist der Gewinn um 20 Millionen US-Dollar niedriger ausgefallen als noch vor 12 Monaten.

CEO hochzufrieden – Margen trotz erheblicher Schwierigkeiten behauptet

Das über den Erwartungen ausgefallene Quartalsergebnis kommentierte CEO Vincent Roche mit den Worten: "Die Umsätze, die Profitabilität und der Gewinn pro Aktie von ADI lagen alle über dem prognostizierten Mittelwert, was das anhaltende Geschäftswachstum und die solide Umsetzung unterstreicht."

Besonders stolz zeigte er sich angesichts des "beispiellosen Gegenwinds" durch die hohen Inventarbestände bei den Kunden des Unternehmens über die operative Marge, die oberhalb von 40 Prozent behauptet werden konnte.

Für 2025 sieht er den Konzern gut aufgestellt: "Wir starten ins Jahr 2025 als ein noch stärkeres Unternehmen, was mir größtes Vertrauen in unsere Fähigkeit gibt, langfristig einen höheren Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu schaffen."

Ausblick für 2025 betont Zuversicht

Diesem Optimismus hat das Unternehmen Ausdruck verliehen mit einer Guidance für das erste Quartal des kommenden Geschäftsjahres, deren oberes Ende deutlich über den Schätzungen der Analysten liegt. Diese hatten für den Erlös auf 2,34 Milliarden US-Dollar getippt, während Analog Devices 2,35 Milliarden US-Dollar (±100 Millionen US-Dollar) sieht.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf bis zu 1,63 US-Dollar belaufen, was um 6 Cent über dem Analystenkonsens liegt. Die Midpoint-Guidance des Unternehmens lag mit 1,53 US-Dollar je Anteilsschein aber unter dem Konsens von 1,57 US-Dollar.

Anleger erleichtert, Aktie weitet Gewinne aus

An diesem kleinen Patzer scheinen sich Anleger in der US-Vorbörse nicht zu stören. Die Aktie liegt nach rund 32.000 gehandelten Stücken (Stand: 13:45 Uhr) rund 5 Prozent im Plus und knüpft so nahtlos an die Vortagesgewinne in Höhe von 4,2 Prozent an.

Das seit dem Jahreswechsel erzielte Plus dürfte, wenn die Zahlen im regulären Handel nicht doch verkauft werden, so auf knapp 20 Prozent anwachsen – eine Performance, die zwar hinter dem Gesamtmarktindex S&P 500 zurückbleibt, angesichts der rückläufigen Geschäfte aber erstaunlich ist.

Fazit: Wenig attraktive Bewertung, Ausstieg erwägen

Der Bewertung der Aktie jedenfalls tun steigende Kurse aktuell kein Gefallen, denn Analog Devices ist für das kommende Geschäftsjahr bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 bewertet. Das liegt um 40 Prozent über dem mehrjährigen Bewertungsdurchschnitt und gleichzeitig auch über dem ebenfalls erhöhten Branchenmittel von knapp 26.

Zwar lässt der Umsatzrückgang um "nur" noch etwa zehn Prozent eine Verlangsamung der schwachen Dynamik sowie einen bevorstehenden Turnaround der Geschäftsentwicklung erahnen. Bis die Bewertung der Aktie aber wieder auf ein vertretbares Niveau zurückgekehrt ist, dürften zwei bis drei Jahre ins Land gehen. In der Zwischenzeit dürften Anleger in anderen Halbleiter-Aktien höhere Gewinne erzielen – beispielsweise beim angehenden Allrounder Qualcomm.

Wer bei Analog Devices investiert ist, nutzt den Kursanstieg daher zum Ausstieg. Auch gegenüber Infineon, das am Nachmittag von den Zahlen des Mitbewerbers profitieren kann und sich an die Spitze des deutschen Leitindex DAX setzt, sollten Anleger trotz der im Chart zu erkennenden Bodenbildung vorsichtig bleiben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion