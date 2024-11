Euphorie im DAX schon wieder verflogen

In einer nächtlichen Ankündigung versprach Trump, ab 2025 Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada sowie 10 Prozent auf chinesische Waren zu erheben. Diese aggressive Handelspolitik trifft insbesondere deutsche Unternehmen, die stark in die nordamerikanischen Märkte exportieren. "Viele Investoren hatten gehofft, dass die Handelspolitik unter Trump gemäßigter ausfällt", so Marktanalyst Andreas Lipkow.

Die deutschen Aktienmärkte stehen weiterhin im Zeichen der Unsicherheit. Der Dax notiert am Dienstagvormittag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 19.296 Punkten, nachdem er in den vergangenen Tagen eine leichte Erholung gezeigt hatte. Die geplanten Importzölle des designierten US-Präsidenten Donald Trump sorgen für Zurückhaltung unter den Investoren.

Am Montag hatte die Nominierung des gemäßigten Hedgefonds-Managers Scott Bessent als designierter US-Finanzminister für Zuversicht gesorgt. Anleger werteten dies als Zeichen für Stabilität, was den Dax in den letzten Handelstagen stützte. Am Montag erreichte der deutsche Leitindex den höchsten Stand der vergangenen zwei Wochen.

Doch aus der seit zwei Monaten bestehenden Spanne zwischen 19.000 und 19.600 Punkten konnte der Markt bisher nicht ausbrechen. Eine Börsenregel lautet: Je länger eine Seitwärtsphase andauert, desto heftiger fällt der anschließende Ausbruch aus.

"Zwei sehr starke Börsenjahre liegen hinter uns und schreien in dieser Gemengelage förmlich nach Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung", warnt Robomarkets-Experte Jürgen Molnar. "Erst einmal beobachten, was noch kommt, könnte deshalb die Devise für die kommenden Monate lauten. Zwar könnten mit dem Blick auf die daniederliegenden Aktien von Volkswagen & Co. die Verlierer von gestern die Gewinner von morgen sein, aber dafür muss nach den jüngsten Ankündigungen Trumps wohl schon ein Wunder geschehen."

Und auch Thomas Altmann von QC Partners warnt: "Gerade die Zölle gegen Mexiko würden auch die deutsche Automobilindustrie treffen. Denn hier wird häufig in Mexiko produziert, um die fertigen Fahrzeuge anschließend in die USA zu verkaufen." Demnentsprechend stehen am Dienstag auch die deutschen Autowerte besonders unter Druck. Volkswagen und Porsche zählten aktuell mit Kursabschlägen von 2,3 beziehungsweise 2,9 Prozent zu den größten Dax-Verlierern. Auch BMW und Mercedes-Benz geben nach. Der Lkw-Bauer Daimler Truck verbuchte einen Kursverlust von 3,8 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





