AKTIEN IM FOKUS Erstattungspläne in den USA helfen Novo Nordisk und Eli Lilly Die Hersteller von Gewichtssenkern profitieren am Dienstag von der Aussicht auf umfangreiche Kostenübernahmen in den USA. Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat vorgeschlagen, dass das staatliche Krankenversicherungsprogramm auch die Behandlung …