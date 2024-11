Canada Nickel erreicht wichtigen Meilenstein mit Abschluss der Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Crawford Nickel Sulphide Projekt

TORONTO, 26. November 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen") (TSX V:CNC) (OTCQB: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - hat mit dem Abschluss der Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Nickelsulfidprojekt Crawford bei der kanadischen Behörde für Umweltverträglichkeitsprüfung am 22. November 2024 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Umweltverträglichkeitserklärung wurde von Stantec, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiges Design und Engineering, erstellt. Dieser wichtige Schritt nach vorne hält das Projekt im Zeitplan, um die Genehmigungen zu erhalten und eine Bauentscheidung im Jahr 2025 zu treffen.

"Diese Einreichung spiegelt die außergewöhnliche Arbeit unseres Teams und unserer Partner sowie unser Engagement für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften und Interessengruppen wider", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. "Wir haben uns vom fünften Bohrloch im September 2019 zum ersten Bergbauprojekt in Kanada entwickelt, das ein Impact Statement gemäß dem Impact Assessment Act 2019 einreicht. Die Möglichkeit, diesen Meilenstein in etwas mehr als fünf Jahren zu erreichen, spiegelt auch das Engagement der Bundesregierung für zeitnahe und effiziente Genehmigungsverfahren und eine effektive Zusammenarbeit mit den Antragstellern wider. Es ist ein großer Schritt nach vorne, da wir Crawford - eines der größten und nachhaltigsten Nickelsulfidprojekte der Welt - in Richtung Produktion vorantreiben."

Seit 2021 hat Canada Nickel umfangreiche ökologische und sozioökonomische Grundlagenstudien durchgeführt, um die Folgenabschätzung zu untermauern. Dabei wurden strenge wissenschaftliche Analysen mit wertvollen Erkenntnissen aus dem Wissen der Ureinwohner und dem Input der Gemeinden kombiniert.

Höhepunkte der Engagement-Bemühungen:

- Finanzierung indigener Völker, um eine authentische und sinnvolle Beteiligung zu gewährleisten, z. B. durch die Finanzierung eigener traditioneller Landnutzungs- und sozioökonomischer Studien für die Projektplanung.

- Veranstaltung von technischen Arbeitsgruppensitzungen, Tagen der offenen Tür und Ortsbesichtigungen mit indigenen Führern, lokalen Verantwortlichen und regionalen Interessenvertretern.

