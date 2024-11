Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen führt in kleinen und mittleren Bauunternehmen zu Frust und Wut

Bonn (ots) - Unverständliche Anforderungen, immer gleiche Nachweise undineffiziente Prozesse führen in kleinen und mittleren Bauunternehmen (KMU) beider Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen zu Frustration, Ärger oder Wut.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des IfM Bonn, die diebürokratische Belastung dreier Unternehmen in der Baubranche untersucht hat.Dabei zeigte sich, dass diese psychologischen Belastungen besonders in denPhasen der Suche, der Zusammenstellung der Formalien und der Angebotsabgabeauftreten.Neben den psychologischen Belastungen wurden auch die monetären Kostenanalysiert. Bei dem kleinsten Bauuunternehmen (bis zu 9 Beschäftigte) belaufensie sich auf rund 3.070 Euro je öffentlicher Ausschreibung auf kommunaler Ebene.Das kleine und das mittlere Bauunternehmen wenden hingegen knapp 900 bis 1.600Euro auf, da sie von Skaleneffekten und routinierten Abläufen profitieren. Diemonetären Kosten sind besonders bei der Angebotserstellung hoch - in dieserPhase entstehen je nach Unternehmen 50 % bzw. 90 % aller monetären Kosten.Allerdings werden diese Kosten meist akzeptiert, weil die Angebotserstellung alsVoraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Vergabe wahrgenommen wird.Da wenig Spielraum zur Reduzierung der monetären Kosten besteht und negativeEmotionen wie Frust, Wut und Ärger zu einem Beteiligungsverzicht an öffentlichenAusschreibungen führen können, empfehlen die Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler des IfM Bonn, den Fokus der Bürokratieentlastung verstärkt aufdie psychologischen Kosten zu legen. "Ein wichtiger Schritt wäre die zügigeEinführung des 'Once-Only'-Prinzips. Dadurch müssten die Unternehmen, diebereits einmal ihre Daten an öffentliche Stellen übermittelt haben, dieseanschließend nicht noch einmal an anderer Stelle angeben. Zudem würdenbeispielsweise eine zentrale Vergabeplattform, auf der Ausschreibungen alleröffentlichen Auftraggeber einfach auffindbar sind, sowie standardisierteProzesse, die eine schnelle Dateneingabe ermöglichen, die psychologischeBelastung in den Unternehmen deutlich reduzieren", empfiehlt IfM-WissenschaftlerSebastian Schneider.Pressekontakt:Dr. Jutta GröschlTelefon: (0228) 72997-29E-Mail: mailto:groeschl@ifm-bonn.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/5917077OTS: IfM Bonn