Home Depot rennt wieder davon!

Im Dezember 2021 markierte Home Depot bei 420,61 US-Dollar sein vorläufig letztes Hoch, anschließend kam es zu nicht unerheblichen Gewinnmitnahmen auf 264,51 US-Dollar. Der Unterstützungsbereich aus Anfang 2021 konnte die Aktie jedoch vor einem weiteren Abverkauf bewahren, es wurde wieder der langfristige Aufwärtstrend aufgenommen, in der Folge stiegen die Preise in dieser Woche auf 428,67 US-Dollar an. Gelingt es einen nachhaltigen Wochenschlusskurs über den 2021er-Hochs zu etablieren, könnte dies mit einem neuerlichen Kaufsignal auf mittelfristiger Basis einhergehen und vielversprechende Long-Chancen eröffnen.

Bullen wagen Vorstoß