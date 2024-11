UniCredit listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax

Stuttgart (ots) - UniCredit listet ab sofort als Emittent strukturierte

"Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität undTransparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige undverlässliche Angebot stärken wir den börslichen Handel mit strukturiertenWertpapieren - gemeinsam mit den Emittenten als unseren Partnern. Wir freuen unssehr, dass mit UniCredit nun ein Emittent bei Easy Euwax dabei ist, der seitrund 20 Jahren Teil der Euwax-Familie ist", sagt Dragan Radanovic, ChiefBusiness Officer der Gruppe Börse Stuttgart."Wir bauen auf die starke Partnerschaft mit der Börse Stuttgart und möchtendurch das Listing in Easy Euwax die Qualität des Angebots an strukturiertenWertpapieren der UniCredit weiter erhöhen. Durch den Wegfall des börslichenTransaktionsentgeltes wird der Handel für alle noch einfacher", sagt NikolausBarth, Managing Director und Wertpapierexperte bei UniCredit in Deutschland.Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängigeHandelsüberwachungsstelle die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Auf derWebsite zum Segment finden Anleger unter anderem zusätzlicheTransparenzkennzahlen zu den gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionenzur leichteren Produktauswahl.