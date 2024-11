Banco BPM wehrt sich gegen Übernahme durch Unicredit

Origineller_Name schrieb vor 1 Stunde

Nun ja, die CDU findet eine CoBa-Übernahme auch doof. But, who cares?



Die entscheidende Frage ist doch, ob die Bundesregierung etwas dagegen unternehmen würde! Wie würde das aussehen, wenn Deutschland als großer Verfechter der europäischen Einheit einer Bank aus einem anderen EU-Land untersagen würde, eine deutsche Bank zu übernehmen? Und was sollte bitte die Begründung sein? Das man der UniCredit unterstellt, den deutschen Mittelstand von der Kreditvergabe abzuklemmen? Hier scheinen bei unseren ach so politisch korrekten, antinationalistischen Politikern ganz klar nationalistische Vorbehalte durch.



Ich kann mir kaum vorstellen, daß sich Orcel von derlei Drohungen abhalten lassen würde. Will er die CoBa wirklich, würde er bestimmt auch die Bundesregierung vor Gericht vorführen - das würde ihm nach all den Anwürfen gegen ihn bestimmt eine innere Genugtuung sein.



Ex-Finanzminister Lindner hat ja auch schon festgehalten, daß bei einem potentiellen Verkauf des restlichen vom Bund gehaltenen Aktienpaketes die UniCredit als Bieter nicht ausgeschlossen werden dürfte und würde.



Sollte der Bund partout nicht verkaufen wollen, würde das allerdings bedeuten, daß Orcel, falls er an den Übernahmeplänen festhält, mehr Aktien am freien Markt kaufen müßte - heißt: einen höheren Preis bieten muß. Das sollte den Aktionären ja nur Recht sein.



Abgesehen davon kann ich mir nicht vorstellen, daß Orlopp nach einem potentiellen Rückzug der UniCredit ihre rausposaunten aggressiven Ausschüttungsziele wieder zurücknehmen kann, sonst würde sie sich vollkommen lächerlich machen. Und wenn man da mal einen Dreisatz durchführt, kommt man auf Ausschüttungsquoten in 2028 von fast 20 % beim derzeitigen Kurs (zuzüglich den auch in den Jahren dazwischen schon üppigen Geldflüssen). Wer also ein wenig Sitzfleisch mitbringt, für den könnten sich derzeit durchaus Perspektiven bieten - vorausgesetzt, die Gewinnziele werden erreicht.