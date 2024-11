Zweiter Nachhaltigkeitsbericht von NTT DATA Business Solutions zeigt volle Transparenz (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Report umfasst erstmals Daten aus allen über 30 Ländern desUnternehmensDie NTT DATA Business Solutions AG veröffentlicht ihren zweitenNachhaltigkeitsbericht(https://nttdata-solutions.com/lp/corp/epaper-NTT-DATA-BS-GSR-2023-2024-DE/) undsetzt damit ein klares Zeichen für noch mehr Transparenz: Der aktuelle Berichtenthält erstmals Daten aus allen über 30 Ländern, in denen das Unternehmen tätigist, sowie aus allen Tochtergesellschaften und Rechenzentren weltweit. ImVergleich zum ersten Nachhaltigkeitsbericht, der sich auf ausgewählteFokusländer und die Rechenzentren konzentrierte, gibt der aktuelle Bericht einumfassenderes Bild über den Status quo des Unternehmens in Bezug aufNachhaltigkeit. Aufgrund der deutlichen Erweiterung des Berichtsumfangs sind dieDaten des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts nicht direkt mit denen des Vorjahresvergleichbar, dienen von nun an aber als Referenz für die Bewertung derNachhaltigkeitsleistung in den Folgejahren."Mit der vollständigen Einbeziehung aller weltweiten Tochtergesellschaftenunserer Unternehmensgruppe werden wir unserem hohen Anspruch an Transparenzgerecht. Darüber hinaus wurden erstmals auch die Scope-1- undScope-2-Emissionsdaten einer freiwilligen externen Prüfung unterzogen", erklärtNorbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc."Wir sind auf einem guten Weg und haben wichtige Fortschritte erzielt, etwa beider Verbesserung unserer Energieeffizienz und der Umstellung auf erneuerbareEnergien. Dennoch bleibt in den kommenden Jahren noch viel zu tun, um unser Zielder Netto-Null-Emissionen bis 2040 bei gleichzeitigem Unternehmenswachstum zuerreichen."Der größte Energieverbrauch von NTT DATA Business Solutions entfällt imBetrachtungszeitraum (01.04.2023 - 31.03.2024) erwartungsgemäß auf Bürogebäudeund Rechenzentren. Der Anteil von erneuerbarem Strom am Energiemix liegt derzeitjedoch bei 44 Prozent, bei den Rechenzentren bereits bei 49 Prozent. "Dievolatilen Energiepreise haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, unsereEnergieversorgung umzustellen und unabhängiger von Marktpreisentwicklungen zuwerden", erklärt Jürgen Pürzer, CFO von NTT DATA Business Solutions. "MitInvestitionen in Photovoltaikanlagen und der Nutzung erneuerbarer Energienleisten wir zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz."Der aktuelle Report entspricht den Anforderungen des DeutschenNachhaltigkeitskodex (DNK) und beleuchtet die drei Säulen derNachhaltigkeitsstrategie der NTT DATA Gruppe: Prosperity Positive, PlanetPositive und People Positive. Neben den verpflichtenden Berichtselementen stellt