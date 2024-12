Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 33-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Calibre Mining stößt auf hochgradige Goldmineralisierung bei Limon

Calibre Mining gab kürzlich weitere hochgradige Bohrergebnisse des unternehmenseigenen Explorationsprogramms 2024 im Minenkomplex Limon in Nicaragua bekannt. Dort stieß das Unternehmen unter anderem auf 14,22 g/t Gold auf 37,0 Metern und 12,96 g/t Gold auf 19,9 Metern. Zusätzlich zu den Lagerstätten Hagie und Panteon Norte im VTEM-Goldkorridor, die zusammen über 330.000 Unzen Mineralreserven mit etwa 8,0 g/t Gold beherbergen, erhöht die neue Struktur parallel zu Panteon Norte das Potenzial für ein rasches Ressourcenwachstum bei Limon erheblich. Basierend auf den Bohrungen in diesem Jahr erwartet man eine Steigerung der Mineralressourcen bei Limon. Anfang 2025 soll eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorgelegt werden.

News: Calibre gibt bedeutende hochgradige Mineralisierung bei Limon bekannt, die sich voraussichtlich positiv auf seine Mineralressour

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Endeavour Silver gibt Update zum Projekt Pitarrilla

Endeavour Silver gab vor wenigen Tagen ein Update zu den Explorations- und Evaluierungsinitiativen 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Pitarrilla heraus. Ingenieurbüros wurden beauftragt, technische Studien als Grundlage für eine zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudie durchzuführen. Endeavour hat zudem einen bestehenden Zufahrtsstollen renoviert und auf über 1,3 Kilometer verlängert. Der Zufahrtsstollen wurde durch die projizierten ‚Feeder‘-Strukturen aufgefahren und es wurden Querschläge für Bohrstationen angelegt, um die hochgradigen Zonen und ihre ‚Feeder‘-Strukturen mit Kernbohrungen in verschiedenen Winkeln weiter zu interpretieren und zu überprüfen. Seit August brachte das Unternehmen neun Diamantkernbohrungen nieder, sechs von der Oberfläche aus und drei von Bohrstationen unter Tage. Die drei untertägigen Bohrungen zielten darauf ab, den Manto und mehrere Gänge zu durchteufen, während die von der Oberfläche aus niedergebrachten Bohrungen darauf ausgerichtet waren, den Erzgang Casas Blancas zu durchteufen. Alle Bohrungen durchteuften erfolgreich die angepeilte Mineralisierung, was die geologische Interpretation des Managements und das Potenzial für den Abbau großer Tonnagen unter Tage bestätigt.

News: Endeavour Silver stellt ein Update zum Projekt Pitarrilla bereit

Foran Mining mit weiteren Erfolgen von der Zone Tesla

Foran Mining konnte jüngst weitere kupferhaltige Untersuchungsergebnisse aus zwei neuen Bohrlöchern bekanntgeben, die in der Zone Tesla, einem Teil des zu 100 % in Forans Besitz befindlichen Grundstücks McIlvenna Bay in Saskatchewan, niedergebracht wurden. Diese Löcher wurden gebohrt, um zwei 200 x 300 Meter große Lücken in den Bohrlochabständen in der Nähe der südlichen bekannten Ränder der Zone Tesla zu füllen. Die Bohrungen stießen erwartungsgemäß auf mehrere Mineralisierungszonen und bestätigten die Kontinuität der Zone Tesla. Dabei stieß man unter anderem auf 8,4 Meter mit 3,7% Kupferäquivalent und 6,8 Meter mit 3,2% Kupferäquivalent.

News: Robuste Kupferabschnitte und neue Entdeckung stärken die Zone Tesla

Green Bridge Metals mit Zuwachs im Vorstand und im Beraterteam

Green Bridge Metals vermeldete jüngst die Ernennung von Robert G. Krause zum Mitglied des Board of Directors mit sofortiger Wirkung. Krause verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Mineralexploration und -erschließung in Nord-, Mittel- und Südamerika und wird Green Bridge bei der Weiterentwicklung seiner Explorationsprojekte und vielversprechenden Grundstücke in der Region unterstützen.

Weiterhin gab das Unternehmen die Ernennung von Dr. George J. Hudak zum technischen Berater des Unternehmens im Bereich Minerals Development bekannt. Dr. Hudak besitzt einen Doktortitel in Geologie von der University of Minnesota Twin Cities, USA, wo er bahnbrechende Forschungen über vulkanogene Massivsulfidlagerstätten aus dem Neoarchaikum und die vulkanische und hydrothermale Umgebung, in der sie vorkommen, durchführte.

News: Green Bridge Metals Corporation ernennt Robert G. Krause zum Mitglied des Vorstands

News: Green Bridge Metals gibt die Ernennung von Dr. George Hudak zum technischen Berater bekannt

IsoEnergy verkauft Non-Core-Asset / Es wird empfohlen für den Zusammenschluss mit Anfield Energy zu stimmen

IsoEnergy gab jüngst bekannt, dass es mit Future Fuels Inc. einen Vertrag über den Kauf von Vermögenswerten abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen zugestimmt hat, alle Rechte, Titel und Anteile am Grundstück Mountain Lake in Nunavut an Future Fuels zu verkaufen. IsoEnergy wird nach Abschluss der Transaktion eine bedeutende Aktienposition in Future Fuels besitzen und eine Vereinbarung über Investorenrechte abschließen, die eine kontinuierliche Beteiligung an der Weiterentwicklung des Grundstücks durch Beteiligungsrechte an zukünftigen Kapitalfinanzierungen, das Recht zur Ernennung eines Vertreters im Future-Fuel-Board und Net Smelter Returns sicherstellt.

Weiterhin hat die unabhängige Stimmrechtsberatungsfirma Institutional Shareholder Services Inc. den IsoEnergy-Aktionären empfohlen, auf der bevorstehenden Sonderversammlung der Aktionäre, die am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, um 14:00 Uhr (Ortszeit Toronto) stattfindet, für den ordentlichen Beschluss zu stimmen, um die Aktienausgabe im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Anfield Energy Corp. zu genehmigen.

News: IsoEnergy kündigt den strategischen Verkauf des Grundstücks Mountain Lake in Nunavut an

News: Unabhängige Stimmrechtsberatungsfirma ISS empfiehlt IsoEnergy-Aktionären, FÜR den Arrangement-Beschluss mit Anfield zu stimmen

Meridian Mining stößt auf hochgradige VMS-Goldmineralisierung

Meridian Mining konnte jüngst den bisher bedeutendsten hochgradigen goldhaltigen VMS-Bohrabschnitt aus der Au-Cu-Ag & Zn VMS-Lagerstätte Santa Helena vermelden Bohrloch CD-605 ergab eine seitliche Erweiterung von 75,6 Metern @ 4,6 g/t AuEq / 3,1 % CuEq (3,0 g/t Au, 1,0 % Cu, 30,2 g/t Ag & 2,5 % Zn), wo sich die Lagerstätte in Richtung einer hochgradigen goldreichen VMS-Domäne bewegt hat. CD-605 ist ein offenes Gebiet mit potenziell bedeutendem Potenzial für weitere Erweiterungen entlang des Streichs und neigungsabwärts. Die Bohrungen sind im Gange und weitere Ergebnisse stehen noch aus.

News: Meridian erbohrt signifikante hochgradige VMS-Goldmineralisierung: 75,6m @ 4,6g/t AuEq (3,0g/t Au, 1,0% Cu, 30,2 g/t Ag & 2,5% Zn) bei Santa Helena

Miata Metals veröffentlicht Bohrpläne

Miata Metals gab vor kurzem Einzelheiten zu seinem ersten Bohrprogramm bekannt, das sich auf hochrangige Ziele auf dem Goldprojekt Sela Creek des Unternehmens in Surinam konzentriert. Das technische Team von Miata hat ein geologisches 3D-Vorhersagemodell für Sela Creek entwickelt, in das alle verfügbaren historischen Daten eingeflossen sind und das die Grundlage für das bevorstehende Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens über 5.000 Meter bildet. Puma ist das erste von drei hochprioritären und bohrbereiten Zielen und wird zunächst angegangen.

News: Miata Metals veröffentlicht Bohrplan für Puma-Ziel auf Goldprojekt Sela Creek in Surinam

Millennial Potash mit Update zur Infrastruktur

Millennial Potash veröffentlichte kürzlich ein Update zum Aufbau der Infrastruktur auf dem Kaliprojekt Banio in Gabun, den das Management von MLP kürzlich beobachtet hat. Sowohl auf der Baustelle des Hafens von Mengali, der nördlich der Stadt Mayumba liegt, als auch auf der Baustelle des neuen Wärmekraftwerks, das südlich von Mayumba liegt, sind Fortschritte zu verzeichnen. Die Hafenanlage und das Elektrizitätswerk stellen entscheidende Infrastrukturverbesserungen für die Region dar und sind für den Erfolg des Kaliprojekts Banio des Unternehmens unerlässlich.

News: Millennial Potash informiert über den aktuellen Stand des Hafen- und Kraftwerksbaus auf dem Kaliprojekt Banio

Osisko Development gibt ausführliches Update

Osisko Development veröffentlichte jüngst ein umfangreiches Update zu seinen Finanzen und den Fortschritten auf den einzelnen Projekten, welches hier eingesehen werden kann: Osisko Development berichtet über die Ergebnisse des 3. Quartals 2024

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

