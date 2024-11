Mehr Lohn und Gehalt / Ab 1. 12. 2024: Lohn- und Gehaltsanstieg in drei Stufen / Deutlich mehr Geld für Auszubildende / Ost-West-Angleichung beim 13. Monatsgehalt

Köln (ots) - Am 11. November 2024 fand in Wiesbaden die dritte Runde der

Tarifverhandlungen über die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen im

Dachdeckerhandwerk statt. In dieser dritten Verhandlungsrunde haben sich die

Tarifvertragspartner - der Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerk

(ZVDH) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) - auf einen

zukunftsweisenden Tarifkompromiss verständigt.



Planungssicherheit für drei Jahre







um 3,8 %, ab dem 1. Oktober 2025 um 2,7 % und ab 1. Oktober 2026 um weitere 3,4

% angehoben. Für die Monate Oktober und November 2024 gelten die bisherigen

Löhne und Gehälter weiter, es handelt sich somit um sogenannte Nullmonate. Nach

zwei ergebnislosen Verhandlungen im August und Oktober, markiert diese Einigung

einen bedeutenden Schritt zur Planungssicherheit und Fairness für die

Beschäftigten, Arbeitgeber und Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk.



Auch Dachdecker-Azubis profitieren vom Tarifergebnis



Auch die Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk können sich über mehr Geld freuen:

Die Ausbildungsvergütungen werden ebenfalls schrittweise erhöht. Angesichts des

hohen Wettbewerbsdrucks steigert die Erhöhung die Attraktivität des

Dachdeckerberufs und ist damit ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung.

Auch hier gibt die dreijährige Laufzeit mehr Planungssicherheit.



Die Ausbildungsvergütungen werden wie folgt festgelegt:



Ab 01.12.2024:



1. Ausbildungsjahr: 950,00 Euro



2. Ausbildungsjahr: 1.100,00 Euro



3. Ausbildungsjahr: 1.370,00 Euro



Ab 01.10.2025:



1. Ausbildungsjahr: 1.000,00 Euro



2. Ausbildungsjahr: 1.150,00 Euro



3. Ausbildungsjahr: 1.400,00 Euro



Ab 01.10.2026:



1. Ausbildungsjahr: 1.050,00 Euro



2. Ausbildungsjahr: 1.200,00 Euro



3. Ausbildungsjahr: 1.460,00 Euro



Da die erste Stufe der Erhöhung der Ausbildungsvergütung erst zum 01. Dezember

2024 vereinbart wurde und die Monate Oktober und November 2024 als Nullmonate

gelten, hat das in diesem Jahr keine Auswirkungen auf die anteilige 13.

Ausbildungsvergütung.



Angleichung Ost-West beim 13. Monatseinkommen



Ab 2025 wird der Anspruch auf ein 13. Monatseinkommen bundeseinheitlich auf 89

Stunden erhöht, was eine Angleichung zwischen West und Ost bedeutet. Für den

Westen ergibt sich eine Anhebung um acht Stunden, für den Osten um 18 Stunden.

Der SOKA-Beitragssatz für das 13. Monatseinkommen beträgt ab dem 1. März 2025

bundeseinheitlich 6,2 %. Teilansprüche aus dem 13. Monatseinkommen werden

künftig unabhängig davon gewährt, ob der Arbeitnehmer auf eigene Veranlassung

aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist oder nicht.



Grünes Licht für Online-Ausbildungsplattform



Nach Jahren intensiver Verhandlungen über eine webbasierte Ausbildungsplattform,

die die Azubis im Dachdeckerhandwerk bei der Bewältigung des Lernstoffs

unterstützen soll, hat die IG BAU nun der Umsetzung zugestimmt. Zur Förderung

der Berufsausbildung wird diese E-Learning-Plattform aus den Beitragsmitteln der

SOKA-DACH (https://soka-dach.de/) aufgebaut. Beteiligt an der Umsetzung sind

Vertreter und Vertreterinnen beider Parteien.



Anspruchsvolle Verhandlungen mit gutem Ergebnis



ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, erklärt:

"Es waren anspruchsvolle Verhandlungen. Um so erfreulicher, dass es in der

dritten Runde zu einem Kompromiss kam. Die getroffenen Vereinbarungen bieten den

Unternehmen im Dachdeckerhandwerk eine wichtige Planungssicherheit, insbesondere

durch die drei Stufen der Lohnerhöhungen. Auch für die Gewinnung neuer

Fachkräfte setzen wir mit diesem Tarifabschluss ein starkes Signal: Durch die

steigenden Ausbildungsvergütungen bleibt unser Handwerk für junge Menschen

attraktiv und wettbewerbsfähig - vor allem im Vergleich zu benachbarten

Branchen. Und mit der E-Learning-Plattform zeigen wir uns gut vorbereitet, allen

Azubis im Dachdeckerhandwerk die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie

benötigen." Auch das sei ein großer Wettbewerbsvorteil, so der

Dachdeckerpräsident.



Zur Pressemeldung mit Porträt von Dirk Bollwerk (https://dachdecker.org/presse/p

resseservice/pressemitteilungen/tarifeinigung-im-dachdeckerhandwerk-mehr-lohn-un

d-gehalt-3870355/)



