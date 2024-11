Blue Ridge Partners befördert den Wachstumsstrategen Nick Walmsley zum Managing Director

Nick Walmsley, der 2017 zu Blue Ridge Partners kam, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Wachstumsstrategien und Investitionen. Während seiner gesamten Tätigkeit in der Firma hat Nick stets außergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden erzielt, und seine Ernennung zum Managing Director spiegelt sein Engagement und seinen Einfluss wider. Bevor er zu Blue Ridge Partners kam, war er Gründer und Partner einer Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von 500 Millionen US-Dollar, die an über 200 Transaktionen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum beteiligt war. Er begann seine Karriere bei Bain & Company, wo er im Bereich Private Equity in London und San Francisco tätig war.

„Nick war in den vergangenen sieben Jahren ein unschätzbares Mitglied unseres Teams und hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Werte für unsere Kunden und unser Unternehmen zu schaffen", sagte Jim Corey, CEO von Blue Ridge Partners. „Mit seiner einzigartigen Mischung aus Beratungs-, Betriebs- und Investment-Management-Erfahrung ist Nick hervorragend darauf vorbereitet, unseren Kunden als Managing Director zu dienen."

Blue Ridge Partners freut sich, dass Nick diese neue Aufgabe übernimmt und damit seine Fähigkeiten zur Förderung des Kundenerfolgs in ganz Europa weiter ausbaut.

Informationen zu Blue Ridge Partners:

Blue Ridge Partners ist ein globales Managementberatungsunternehmen, das sich ausschließlich darauf konzentriert, Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Wir haben mit mehr als 1.300 Unternehmen zusammengearbeitet, um ihr strategisches Verständnis von Märkten und Kunden zu verbessern, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern und ihre Marketing- und Vertriebsleistung zu steigern.

Zu unseren Kunden zählen mehr als 130 Private-Equity-Firmen und ihre Portfoliounternehmen, die wir bei der Bewertung von Transaktionen, der Due-Diligence-Prüfung und nach der Akquisition unterstützen. Wir sind dafür bekannt, dass wir Unternehmen helfen, schneller zu wachsen, indem wir die Ärmel hochkrempeln, zusammenarbeiten und schnell und effizienter als große Beratungsunternehmen messbare Ergebnisse erzielen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@blueridgepartners.com oder besuchen Sie uns unter www.blueridgepartners.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566976/Nick_Walmsley_Managing_Director_Blue_Ridge_Partners_Managment_Consulting.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2415897/Blue_Ridge_Partners_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/blue-ridge-partners-befordert-den-wachstumsstrategen-nick-walmsley-zum-managing-director-302316494.html