Setzt die Fed die Zinssenkung aus?

Laut dem FedWatch-Indikator der CME Group rechneten Händler am Montag mit einer Wahrscheinlichkeit von kaum 50 Prozent, dass die Federal Reserve ihren Leitzins bei ihrer Sitzung am 17. und 18. Dezember senken wird. Vor ein paar Wochen lag die implizite Wahrscheinlichkeit noch bei über 80 Prozent und war damit praktisch ein Selbstläufer.

Was hat sich geändert? In erster Linie war es Trumps Sieg und das Ausmaß, in dem seine Politik die Wirtschaft ankurbeln und vielleicht die Inflation anheizen wird.

Angesichts der aktuellen Bedingungen und der Fragen nach dem Unbekannten erwarten die Strategen von Charles Schwab, dass die Fed im nächsten Monat eine Atempause einlegt und abwartet, wie sich die Dinge entwickeln.

"Unsicherheit ist, glaube ich, ein schrecklich überstrapaziertes Wort in unserem Geschäft, aber in diesem Moment würde ich sagen, dass es auf einem sehr hohen Niveau ist, weil alles im Spiel ist und es in viele, viele verschiedene Richtungen gehen kann", sagte Kathy Jones, Schwabs Chefstrategin für festverzinsliche Wertpapiere. "Ich denke, das spricht dafür, dass die Fed vielleicht eine Pause einlegt, eine Pause macht und sagt: 'Weißt du was, wir müssen uns einfach zurücklehnen und beobachten, wie sich das Ganze entwickelt'."

Trump gab am Freitag bekannt, dass er den Hedgefonds-Manager Scott Bessent zu seinem Finanzminister ernennen wird. In einem CNBC-Interview sprach sich Bessent kürzlich für eine schrittweise Einführung von Zöllen aus und betonte, dass Trump die Inflation nicht anheizen wolle.

Die Renditen von beispielsweise Staatsanleihen liegen immer noch deutlich über dem Niveau, das sie zu Beginn der Zinssenkungen der Fed im September hatten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

