Nexe Innovations gibt Partnerschaft mit Bridgehead Coffee bekannt

Vancouver, BC – 26. November 2024 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, eine Lieferung an ein etabliertes Kaffeeunternehmen bekannt zu geben: Bridgehead Coffee („Bridgehead“), ein Unternehmen, das sich stolz in kanadischem Besitz befindet und von Kanadiern geführt wird und auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblickt.

Bisher bot Bridgehead seinen Kunden kompostierbare Kaffeepads mit weichem Boden an, hat sich aber nun für den Umstieg auf die BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE entschieden. Die erste Lieferung umfasst zwei SKUs aus ihrer Kaffeelinie (Centro House und Bytown Boom), die sie auch in Beutelversionen verkaufen.

Bridgehead war eines der ersten Kaffeehäuser in Kanada, das Fairtrade-Kaffee servierte. Bridgehead betreibt 17 Kaffeehäuser in Ontario und ist Großhandelspartner von Einzelhandels- und Lebensmittelketten wie Costco, Whole Foods Market, Sobey's und Farm Boy. Bridgehead verkauft seine Produkte auch über seine Website: .

„NEXE freut sich über die Partnerschaft mit Bridgehead, nicht nur, um eine unserer Meinung nach überlegene kompostierbare Kaffeepad-Lösung anzubieten, sondern auch, um die gut etablierten Vertriebskanäle des Unternehmens zu nutzen und die Reichweite unserer innovativen Produkte auf ein breiteres Publikum auszudehnen“, so Ash Guglani, Präsident von NEXE Innovations, „Die Teams arbeiten eng zusammen, um eine erfolgreiche langfristige Partnerschaft aufzubauen und eine nachhaltigere Zukunft in der nordamerikanischen Kaffeeindustrie zu schaffen.“

Bridgehead gehörte zuvor dem börsennotierten Unternehmen Aegis Brands Inc. und erwirtschaftete zum Jahresende 2023 einen Umsatz von 16,4 Millionen US-Dollar (1). Anfang 2024 wurde Bridgehead an die Pilot Coffee Group of Companies (https://pilotcoffeerosters.com) (2) verkauft. Bridgehead arbeitet mit qualitätsorientierten Landwirten zusammen, die großen Wert auf Umweltschutz und ein hochwertiges Endprodukt legen. Sie engagieren sich für die Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und erstklassigen Kaffee mit hervorragendem Geschmack.

