AKTIEN IM FOKUS Infineon dreht ins Plus nach guten Zahlen von Analog Devices Ein besser als befürchtetes drittes Quartal von Analog Devices hat am Dienstag Chipwerte auch in Europa zum Teil beflügelt. Während die Analog-Aktien im New Yorker Handel vorbörslich mit etwa fünf Prozent im Plus gehandelt wurden, drehte der Kurs …