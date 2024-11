AMPECO erhält 26 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierung zur Beschleunigung globaler EV-Ladenetzwerke (FOTO)

Sofia, Bulgarien (ots) - Die von Revaia angeführte Finanzierungsrunde erhöht das

Gesamtkapital auf 42 Millionen US-Dollar, während das Unternehmen seine

Produktinnovation und Marktpräsenz im Bereich des EV-Lademanagements ausbaut.



AMPECO (https://www.ampeco.com/de/) , ein führender Anbieter von

EV-Lademanagement-Plattformen, hat erfolgreich seine Serie-B-Finanzierung in

Höhe von 26 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von

Revaia angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Cavalry Ventures,

BMW i Ventures und LAUNCHub Ventures. Diese Investition ermöglicht es AMPECO,

die Produktentwicklung zu beschleunigen und seine Präsenz in Schlüsselmärkten

auszubauen, um seine Position als globaler Marktführer für Softwarelösungen zur

Verwaltung von EV-Ladeinfrastrukturen zu festigen.





Die White-Label-Management-Plattform von AMPECO ermöglicht es Betreibern vonLadestationen (CPOs) und Anbietern von E-Mobilitätsdiensten (eMSPs), ihreEV-Ladestationen effizient zu verwalten und zu skalieren. Seit der letztenFinanzierungsrunde konnte das Unternehmen ein signifikantes Wachstum verzeichnenund bedient nun über 160 Kund:innen in 60 Märkten mit mehr als 120.000 an diePlattform angeschlossenen Ladestationen. Diese Marktführerschaft wurde kürzlichvon IDC MarketScape(https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US49435523&pageType=PRINTFRIENDLY)bestätigt, das AMPECO in seiner Bewertung der globalen EV-Lademanagementlösungenfür 2024 als "Leader" einstufte."Diese Finanzierungsrunde ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams unddas Vertrauen unserer Kund:innen", sagt Orlin Radev, CEO von AMPECO. "Mit dieserFinanzierung können wir die Innovation im Bereich EV-Lademanagement-Softwareweiter vorantreiben und unsere Kund:innen dabei unterstützen, robusteLadenetzwerke aufzubauen und zu skalieren, die den weltweiten Übergang zurElektromobilität beschleunigen. Das positive Feedback aus dem Markt bestärkt unsin unserer Vision für 2025, während wir uns auf die Einführung neuerPlattformfunktionen vorbereiten, die auf operative Exzellenz und dieSkalierbarkeit von Netzwerken ausgerichtet sind."Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge wächst rasant, und bis 2030 werdenvoraussichtlich mehr als 30 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft werden. Umdieses Wachstum zu unterstützen, werden weltweit etwa 40 Millionen öffentlicheLadepunkte benötigt, was Investitionen in die Ladeinfrastruktur vonschätzungsweise 500 Milliarden US-Dollar erfordert.AMPECO hat sich als wichtiger Akteur auf diesem expandierenden Markt etabliertund ist mit internationalen Branchenführern Partnerschaften eingegangen. Zu den