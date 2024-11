Verbraucherbildung und einheitliche Rechtsanwendung sind die zentralen Herausforderungen

Berlin (ots) - Der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs zurLebensmittelkennzeichnung in der EU zeigt das Potenzial derLebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) zur Verbraucherinformation ebensoauf, wie das Bedürfnis nach einheitlicher Rechtsanwendung in den Mitgliedstaatenund eine verbesserte Verbraucherbildung und -aufklärung. Der LebensmittelverbandDeutschland unterstützt das Ergebnis des Sonderberichts, dass die LMIV bereitsumfassende Informationen über Lebensmittel vermittelt. Die uneinheitlicheInterpretation der EU-Vorschriften durch nationale Behörden und einige aufEU-Ebene noch nicht geregelte Themen wie die "kann enthalten"-Kennzeichnung beiAllergenen oder die Vorgaben für vegetarische und vegane Erzeugnisse führen zuProblemen in der Praxis. "Die weitere Harmonisierung derLebensmittelkennzeichnung sowie deren Rechtsanwendung in der EU ist nicht nurentscheidend für die Stärkung des Binnenmarkts, sondern auch für Transparenz undeinheitliche Verbraucherinformation", betont Peter Loosen, Geschäftsführer undLeiter des Brüsseler Büros des Lebensmittelverbands.Ein zentrales Anliegen des Berichts ist die Verbesserung der Verbraucherbildung.Loosen erläutert: "Nur durch ein besseres Verständnis von Lebensmitteletikettenkönnen informierte Entscheidungen gefördert werden. Dabei kommt es aber nichtdarauf an, noch mehr Pflichtelemente zu schaffen. Auch freiwillige Informationenmüssen weiter einen Beitrag zur Verbraucherinformation leisten können, denn das"Mikromanagement" des Gesetzgebers, also die Regelung auch noch des allerletztenDetails, ist bei der Verbraucherinformation oft die schlechtere Option. Darüberhinaus gilt - ohne geeignete Informationskampagnen bleibt selbst die besteKennzeichnung wirkungslos." Außerdem muss die Möglichkeit derdigitalenInformation stärker in Betracht gezogen werden. Peter Loosen erklärt:"Digitale Lösungen müssen Bestandteil der Überlegungen der Kommission zurFortentwicklung des Kennzeichnungsrechts sein, das Verharren im analogenZeitalter ist gerade auch bei der Information über Lebensmittel keine Optionmehr."Lebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette "von Acker bis Teller", aus Landwirtschaft, Handwerk,Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auchprivate Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.Für weitere Informationen:Lebensmittelverband Deutschland e. V.ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-127mailto:struck@lebensmittelverband.dehttp://www.lebensmittelverband.dehttp://www.x.com/lmverbandhttps://bsky.app/profile/lebensmittelverband.dehttp://www.facebook.com/unserelebensmittelhttp://www.instagram.com/unserelebensmittelWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12796/5917261OTS: Lebensmittelverband Deutschland e. V.