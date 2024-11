Grossaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen sich

Calgary, Kanada, - 25. November 2024: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1) freut sich bekannt zu geben, dass es aufgrund der starken Nachfrage von Investoren sein zuvor angekündigtes Angebot von Stammaktien von Condor („Stammaktien“) im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (das „LIFE-Angebot“) um bis zu 5.000.000 $ durch eine Privatplatzierung an akkreditierte Investoren (das „Angebot für akkreditierte Investoren“) aufgestockt hat. Die Stammaktien, die im Rahmen des Angebots für zugelassene Anleger platziert werden, werden zu einem Preis von 1,90 $ pro Stammaktie emittiert, was im Rahmen des kombinierten LIFE-Angebots und des Angebots für zugelassene Anleger (zusammen das „Angebot“) zu einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 15.000.000 $ führen wird.