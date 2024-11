Global Uranium meldet den erfolgreichen Abschluss der aktiven Umweltsanierung auf dem Konzessionsgebiet Northwest Athabasca

26. November 2024, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der Sanierungsarbeiten auf dem Projekt des Northwest Athabasca Joint Ventures (das „Projekt“) am nordwestlichen Ufer des Athabasca-Sees in Saskatchewan bekannt zu geben. Das umfassende Programm, das in Zusammenarbeit mit der Firma Geosyntec Consultants abgewickelt wurde, zielte auf die Behebung der historischen Auswirkungen von Erdölkohlenwasserstoffen („PHC“) ab, die auf frühere Explorationsaktivitäten zurückzuführen sind.

Die Sanierungsmaßnahmen auf dem Projekt haben die PHC-Belastungen seit 2021 erheblich reduziert, wobei die verbleibende Bodenkontamination auf kleine, lokal begrenzte Bereiche beschränkt ist. Bei den im Rahmen der Sanierung durchgeführten Grundwasseruntersuchungen wurden keine Verunreinigungen festgestellt, und die Einstufung des sanierten Standorts in Bezug auf das Umweltrisiko konnte gemäß dem nationalen Klassifizierungssystem für kontaminierte Standorte von „mittlerer Priorität“ auf „keine Priorität für Maßnahmen“ verbessert werden. Das Sanierungsprogramm umfasste den Aushub des Bodens, die Installation von Überwachungsbohrungen und umfassende Probenahmen. Der Standort wird sich voraussichtlich durch die natürlichen Selbstreinigungsprozesse (Natural Attenuation) erholen, ohne dass weiterer Handlungsbedarf besteht.

„Der Abschluss dieses Programms unterstreicht den Einsatz des Joint Ventures für Umweltverantwortung und ebnet den Weg für weitere Explorationsarbeiten in dieser höffigen Region“, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium Corp.

Der Standort wird weiter überwacht, um sicherzustellen, dass die natürlichen Erholungsprozesse die verbleibende Verunreinigung adäquat beseitigen. Aufgrund des geringen Risikoprofils der verbleibenden Belastungen sind keine weiteren aktiven Sanierungsmaßnahmen geplant. Auf Grundlage dieses Erfolgs treibt Global die Planungen für ein Bohrprogramm in diesem Winter voran. In dessen Zuge sollen vorrangige Ziele erkundet werden, um das Potenzial des Projekts weiter zu erschließen.