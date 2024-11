Xigem Technologies meldet Steigerung der Finanzleistung um 260 % für die 9 Monate zum 3. Quartal 2024 gegenüber dem 3. Quartal 2023

Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Nettofehlbetrag im dritten Quartal 2024 (125.497 $) gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2023 (289.552 $) um 57 % verringern können. Der Rückgang des Nettofehlbetrags des Unternehmens im neunmonatigen Zeitraum 2024 (413.937 $) verglichen mit demselben Zeitraum im Jahr 2023 (1.039.972 $) beläuft sich auf 60 %.

Die Verkaufsleistung von Xigem im dritten Quartal bzw. dem neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2024 ist auf seine SaaS-Plattform EchoDigital zurückzuführen. EchoDigital generiert und konvertiert mithilfe einer eigens entwickelten KI nahtlos Leads aus traditionellen Quellen und bewertet und qualifiziert diese Leads anschließend. Dabei wird auch ihre Eignung für eine Verbindung mit dem am besten passenden Kundendienst-/Verkaufsmitarbeiter („CSR“) bestimmt, welcher dann den Verkauf abschließen kann. EchoDigital wird derzeit bei einem Gebrauchtwagenhändler im Großraum Toronto eingesetzt. Das Unternehmen beabsichtigt nach wie vor, EchoDigital in naher Zukunft auch anderen Gebrauchtwagenhändlern und anderen von CSR abhängigen Sektoren zur Verfügung zu stellen.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem will sich als führender Technologieanbieter der aufstrebenden, nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft (Remote Economy) positionieren, der eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, und EchoDigital, seine SaaS-Plattform für den Automobilverkauf, sollen Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um in einer breiten Palette von digitalen Arbeits-, Lern-, Einkaufs- und Behandlungsumgebungen Erfolg zu haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem stets um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

Seite 2 ► Seite 1 von 5