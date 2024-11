Verfahren von Prinz Harry kostet wohl 45 Millionen Euro

Die Kläger, darunter auch Elton Johns Ehemann David Furnish und die Bürgerrechtlerin Doreen Lawrence, werfen dem Verlag vor, sie jahrelang etwa mit Hilfe von Wanzen abgehört zu haben. Harry hatte Ende März 2023 eine mehrtägige Anhörung zu dem Fall überraschend selbst im Gericht verfolgt. ANL weist die Anschuldigungen strikt zurück und argumentiert, sie seien ohnehin verjährt.

Prozess 2026 möglich



Richter Matthew Nicklin deutete an, dass es 2026 zu einem Prozess kommen könnte. Möglich sei ein Start am 14. Januar 2026, sagte Nicklin. Er betonte aber, dass es sich bei dem Termin um ein "Ziel" handele. "Ich weiß nicht, was in den verschiedenen Phasen des Rechtsstreits passieren wird", sagte er. "Dieses Ziel könnte letztendlich vereitelt werden."

Bei der Anhörung, die an diesem Mittwoch fortgesetzt werden soll, geht es um Dokumente, Kosten und einen Versuch, einen Teil des Falls ohne Verhandlung abzuweisen.

Harry hat auch anderen britischen Boulevardmedien vorgeworfen, sich seit seiner Jugend unrechtmäßig Informationen beschafft und etwa sein Telefon gehackt zu haben. In einem Prozess gegen den Verlag des "Mirror" bekam er bereits Schadenersatz zugesprochen./bvi/DP/men