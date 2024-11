Amgen stürzt ab – und reißt den gesamten Dow Jones in die Tiefe!

Mit einem Indexgewicht von über vier Prozent gehört der US-Pharmakonzern Amgen zu den Schwergewichten im Dow-Jones-Index . Das hat am Dienstag erhebliche Folgen, denn die Aktie stürzt nach schwachen Studiendaten des Unternehmens zweistellig ab und reißt so den gesamten Index in die Tiefe – entgegen dem erneut freundlichen Trend im S&P 500 .

Phase-II-Daten zeigen keine Vorteile

In einer Phase-II-Studie, die über ein Jahr geführt wurde, führte der MariTide genannte Kandidat zu Gewichtsverlusten von bis zu 20 Prozent bei Probandinnen und Probanden mit Übergewicht, aber ohne Typ-2-Diabetes. Bei Diabetikern konnte immerhin eine Gewichtsreduktion von bis zu 17 Prozent herbeigeführt werden.

Ein Plateaueffekt wurde dabei nicht festgestellt, sodass weitere Gewichtsverluste über den Studienzeitraum hinaus möglich gewesen wären. Als häufige Nebenwirkung konnte Übelkeit festgestellt werden. Ein Verlust von Knochendichte, wie ihn zuletzt einige Studien befürchten ließen, konnte aber nicht beobachtet werden.

Damit sind die Studiendaten grundsätzlich zwar ermutigend, zeigen aber keinen statistisch signifikanten Mehrwert gegenüber den bereits auf dem Markt befindlichen Präparaten – weder hinsichtlich der Wirksamkeit noch der Verträglichkeit. Dementsprechend eindeutig fiel das Votum der Anleger bereits in der Vorbörse aus.

Anleger reagieren mit zweistelligen Kursverlusten

Ging es für die Anteile in einer ersten Reaktion um 8 Prozent bergab, weiteten sich die Verluste am frühen Nachmittag zeitweise auf über 13 Prozent aus. In den regulären Handel startete die Aktie nach 1,1 Millionen gehandelten Stücken schließlich mit einem Minus von etwa 10 Prozent.

Die Ankündigung, den Wirkstoff in einer Phase-III-Studie fortzuführen, konnte die Wogen unter den Investoren nicht glätten. Die hatten bereits auf einen Erfolg in Phase II gehofft. Entgegen der Meinung am Markt zeigte sich Entwicklungschef Jay Bradner jedoch zufrieden und hielt an seiner Einschätzung fest, mit MariTide eine weitere Medikamentenoption auf den Markt bringen zu können.

Fazit: Die Enttäuschung ist groß – die Einstiegsgelegenheit aber auch

Die Aktie von Amgen bricht am Dienstag zweistellig ein, nachdem Studiendaten für einen Kandidaten gegen Übergewicht enttäuscht haben. Die nämlich fielen im Rahmen bereits zugelassener Präparate aus, sodass bislang kein Mehrwert für Patientinnen und Patienten absehbar ist. Ein solcher ist allerdings zulassungsrelevant.

Zwar kündigte das Unternehmen eine Phase-III-Studie an, Anleger zeigen sich aber tief verunsichert, ob Amgen schnell genug mit einem Präparat an den Markt gehen kann, um sich ein Stück vom Milliardengeschäft mit Abnehm-Mitteln zu sichern – die Aktie fällt an das Ende des Dow-Jones-Index und reißt diesen aufgrund ihres hohen Indexgewichts in die Tiefe.

Für risikoaffine Anleger könnte der empfindliche Rücksetzer aber eine Einstiegsgelegenheit bedeuten, denn grundsätzlich ist Amgen ein grundsolides Unternehmen mit einer sehr anlegerfreundlichen Ausschüttungspolitik. Gegenwärtig beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 13,5, was 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite liegt nach dem Kurseinbruch sogar bei knapp 3,4 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion