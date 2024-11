Palantir: Das ist jetzt das teuerste Preisschild an der Wall Street

Die Analysten merkten an, dass Palantir seine Fähigkeit unter Beweis gestellt habe, Unternehmen und militärische Bereiche zu digitalisieren, von Finanzen bis zur Raketenproduktion. "In einer Welt, in der Effizienz, Innovation, Sicherheit und Geschwindigkeit die wertvollsten Güter sind, sehen wir Palantir als Ermöglicher und Gewinner in dieser neuen Ära."

Das Kursziel für das Softwareunternehmen wurde von 55 auf 75 US-Dollar angehoben, wobei die Bank of America ein beschleunigtes Wachstum in den USA und einen sich vergrößernden "Burggraben" als Begründung anführte.

Die Analysten haben in der Folge auch das Wachstum im Regierungsbereich in den nächsten drei Jahren von 24 Prozent auf 29 Prozent angehoben. Software sei demnach zu einem entscheidenden Faktor in der industriellen Produktion geworden und ermögliche Automatisierung, Datenanalyse, Echtzeitüberwachung und Prozesssteuerung.

Der Anteil von Software an den privaten Anlageinvestitionen (ohne Wohnungsbau) in den USA hat sich von 11 Prozent im Jahr 2005 auf 17 Prozent erhöht. Die BofA-Analysten heben hervor, dass Palantir aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Software und KI in Unternehmen zur Margenverbesserung besonders gut aufgestellt sei, um von diesem Trend zu profitieren.

Palantirs System "Ontology" wird für seine Fähigkeit gelobt, allgemeine KI zu implementieren und gleichzeitig Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Governance und Datenintegrität zu bewältigen. Mit dem Zuwachs an neuen kommerziellen Kunden, Partnern und Vertriebskanälen prognostizieren die Analysten eine fortgesetzte Wachstumsdynamik für Palantir und haben daher die Dreijahreswachstumsprognose des Unternehmens im kommerziellen Sektor von 32 Prozent auf 34 Prozent angehoben.

Die Analysten sind der Meinung, dass Palantirs Durchdringung sowohl bei staatlichen als auch bei kommerziellen Anwendungen noch in den Kinderschuhen steckt. Nach der Verlegung der Börsennotierung an die Nasdaq werden außerdem wahrscheinlich die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Nasdaq 100 Index erfüllt sein. Die potenzielle Aufnahme stelle einen Katalysator für den Kursanstieg dar.

Palantirs Mega-Rallye wirft immer öfter Fragen bezüglich der himmelhohen Bewertung auf. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 250 Prozent an Wert dazugewonnen. Jefferies hat aufgrund dessen die Aktie vergangene Woche herabgestuft und ein Kursziel von 28 US-Dollar genannt. Die Analysten weisen auch auf die massiven Insiderverkäufe von Palantir-CEO Alex Karp als mögliches Problem für Palantir-Aktionäre hin.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion