Goldman belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 137 Dollar

Alte Meldung vom 18.102.2024 (siehe SEC-Filings):"BioNTech SE (“BioNTech”) has been informed by its partner OncoC4, Inc. (“OncoC4”) that the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) has placed a partial clinical hold on the companies’ two-stage, open-label, randomized Phase 3 trial, PRESERVE-003 (NCT05671510). BioNTech and OncoC4 understand that the partial clinical hold in the ongoing Phase 3 trial with BNT316/ONC-392 (gotistobart) in non-small cell lung cancer (“NSCLC”) is due to varying results between the squamous and non-squamous NSCLC patient populations. ..."Sieht so aus, dass nun wieder rekrutiert wird bzw. werden darf:Overall Status: RecruitingLast Update Submitted that Met QC Criteria: 18.11.2024Last Update Posted: 20.11.2024 (Estimated)