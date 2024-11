Goldman belässt Roche auf 'Sell' - Ziel 265 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 265 Franken auf "Sell" belassen. Die Erwartungen an die SKY-01-Studie seien ohnehin nur noch niedrig gewesen, schrieb Analyst James Quigley am Dienstag nach einem Forschungsmisserfolg. Die Übernahme von Poseida Therapeutics erweitere die Zelltherapie-Pipeline der Schweizer um Ansätze gegen Autoimmunerkrankungen. Dies sei aber ein hart umkämpftes Geld und Umsatzimpulse seien nicht vor dem Ende der Dekade zu erwarten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben