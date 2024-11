Ölriese Chevron hat noch Luft nach oben

Analyst Alastair Syme stufte die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch. Er hob auch sein Kursziel von 145 auf 185 US-Dollar an, was ein Aufwärtspotenzial von 15,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag bedeutet.

Chevron hat im bisherigen Jahresverlauf nur 7,5 Prozent zugelegt und liegt damit hinter dem S&P 500 zurück, der in dieser Zeit 25 Prozent zugelegt hat. Der Konkurrent Exxon Mobil hat sich mit einem Plus von 20 Prozent im Jahr 2024 ebenfalls besser entwickelt als Chevron.

Syme prognostiziert, dass die Bewertungslücke zwischen Chevron und Exxon Mobil bereits 2026 "eine historisch große Lücke" von 20 Prozent erreichen wird.

Der Analyst begründet die relative Aktienschwäche von Chevron mit dem Streit des Unternehmens mit Exxon Mobil über die Eigentumsrechte an den Erdölanlagen von Hess in Guyana. Sollte das Schiedsgericht zugunsten von Exxon entscheiden, wird der Anfang des Jahres angekündigte Zusammenschluss von Chevron und Hess nicht zustande kommen.

"Es ist diese Bewertungslücke, die unserer Meinung nach die Anleger in die Lage versetzt, den unbekannten Ausgang des Hess-Schiedsverfahrens im Jahr 2025 zu berücksichtigen. Hinzu kommt das Potenzial einer hochwirksamen Exploration in Namibia in den kommenden Monaten", schreibt Syme in einer aktuellen Mitteilung.

Chevrons Exploration des Tengiz-Feldes in Kasachstan im nächsten Jahr würde ebenfalls zum Wachstum beitragen und ein "entscheidendes Element der Risikominderung in dieser Wachstumsgeschichte" darstellen, so Syme.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion