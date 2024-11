Nvidia: Muss der KI-King vor den neuen Plänen von Amazon Angst haben?

Die Geschichte hat etwas von einem Asterix-Comic. Während ein Großteil der Welt von den KI-Chips von Nvidia dominiert wird, versucht ein kleines Dorf Widerstand zu leisten. Das kleine Dorf liegt allerdings nicht in Gallien, sondern in Texas, genauer gesagt in Austin. Die US-Stadt ist bekannt für ihre florierende Tech-Szene und Talente aus den Bereichen Software, KI und Datenwissenschaft.

Ein idealer Standort für das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Amazon. Das Zentrum dient zudem als Schnittstelle zwischen akademischer Forschung (mit Verbindungen zur University of Texas at Austin) und industriellen Anwendungen. Wie Bloomberg jetzt erfahren haben will, wird in Austin fleißig an Alternativen zu den Produkten von Nvidia gearbeitet.