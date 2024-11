Käufer aus Übersee entdecken auf der 136. Canton Fair mehr Möglichkeiten

GUANGZHOU, China, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf der 136. Canton Fair, die am 4. November zu Ende ging, versammelten sich rekordverdächtige 253.000 ausländische Einkäufer aus 214 Ländern und Regionen, um die neuesten Entwicklungen im internationalen Handel zu erkunden. Unter ihnen war auch Duarte Nuno Rocha, der Hauptvertreter der Sonae-Gruppe in China, der nach Abschluss seiner Beschaffungsaktivitäten in dieser Sitzung bemerkte, dass die Teilnahme an der Canton Fair jedes Jahr eine seiner wichtigsten Aufgaben sei.

Duarte ist seit mehr als zwei Jahrzehnten bei Sonae tätig, einem multinationalen Unternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio, das Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie, Einkaufszentren, Immobilien und Telekommunikation umfasst, und nimmt seit 2006 im Namen des Unternehmens an der Messe teil. Auf der Messe hat er die Entwicklung der chinesischen Produktion aus erster Hand miterlebt.