Salzgitter-Chef will Übernahmeangebot weiter nicht bewerten

Kann nicht ernst sein was die IG Metall hier von sich gibt. Der Wert des Unternehmens ist von einst 40 Euro auf 13 Euro gesunken die meinen das Unternehmen wäre gut aufgehoben in den Händen von IG Metall und Betriebsrat. Ich glaube die haben es nicht nicht realisiert oder schlimmer die wissen nicht einmal was eine Aktiengesellschaft bedeutet. Warum soll eine Papenburg daran interessiert sein sein schwer verdientes vermögen zu verlieren nur weil einige Gewerkschaften keine Veränderung wollen..