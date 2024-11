Kaufhauskette Kohl's bricht nach Zahlen ein

Die KAufhauskette rechnet nun mit einem Umsatzrückgang im Gesamtjahr zwischen 7 Prozent und 8 Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang von 4 Prozent bis 6 Prozent prognostiziert worden war. Der Gewinn je Aktie wird nun voraussichtlich im Bereich von 1,20 bis 1,50 US-Dollar liegen, was einer Senkung von 1,75 bis 2,25 US-Dollar entspricht und unter der Konsensschätzung von 1,86 US-Dollar liegt.

Kohl’s erwartet außerdem für 2024 einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 6 bis 7 Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang von 3 bis 5 Prozent prognostiziert worden war. Die Konsensschätzung der Analysten für die vergleichbaren Umsätze liegt bei Minus 4,45 Prozent. Die Betriebsmarge wird nun auf 3 bis 3,2 Prozent geschätzt, nach einer Senkung von 3,4 bis 3,8 Prozent.

Der scheidende CEO Kingsbury sagte, die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen nicht erfüllt, da die Umsätze im Bekleidungs- und Schuhgeschäft schwach blieben.

"Obwohl wir in unseren wichtigsten Wachstumsbereichen, darunter Sephora, Wohndekor, Geschenkartikel und Impulsgeschäfte, eine starke Gesamtleistung erzielten und auch von der Eröffnung von Babies `R´ Us-Geschäften in 200 unserer Geschäfte profitierten, konnten diese die Rückgänge in unserem Kerngeschäft nicht ausgleichen", sagte Kingsbury in einer Erklärung.

"Wir sind mit unserer Leistung im Jahr 2024 nicht zufrieden und ergreifen aggressive Maßnahmen, um den Umsatzrückgang umzukehren“, fügte Kingsbury hinzu.

Im dritten Quartal gingen die vergleichbaren Umsätze um 9,3 Prozent zurück und der Lagerbestand am Ende des Quartals betrug 4,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der Nettogewinn betrug bis zum 2. November 22 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 59 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Pro Aktie verdiente das Unternehmen 20 Cent und lag damit unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 27 Cent.

Der Nettoumsatz sank um 8,8 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Konsensmarke um mehr als 200 Millionen US-Dollar.

Die Kohl's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,18 % und einem Kurs von 14,31EUR auf Tradegate (26. November 2024, 17:19 Uhr) gehandelt.