Justin Sun macht Trumps Krypto-Projekt zum Hoffnungsträger!

Donald Trumps Krypto-Projekt "World Liberty Financial" (WLFI) hat mit Justin Sun einen neuen Top-Investor gewonnen. Der Gründer der TRON-Blockchain investierte 30 Millionen US-Dollar in WLFI-Token – und sichert damit nicht nur die Zukunft des Projekts, sondern entfacht auch frische Spekulationen rund um Trumps Ambitionen im Krypto-Sektor.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X schrieb Justin Sun am 25. November: "Wir freuen uns, 30 Millionen US-Dollar als größter Investor in World Liberty Financial zu investieren. TRON setzt sich dafür ein, Amerika wieder großartig zu machen und Innovationen voranzutreiben."

Die Transaktion wurde von einer Wallet durchgeführt, die laut Etherscan von Suns Krypto-Börse HTX (ehemals Huobi) kontrolliert wird. Die Wallet kaufte 2 Milliarden WLFI-Token zu einem Stückpreis von 0,015 US-Dollar. Damit übertrifft Sun alle bisherigen Investoren deutlich und gibt dem Projekt einen dringend benötigten Aufwind.

Harziger Start: WLFI kämpft mit schwachen Verkaufszahlen

Seit dem Start von WLFI Mitte Oktober verlief der Verkauf der Token schleppend. Bisher hatte das Projekt nur 20 Millionen US-Dollar eingesammelt – bis zu Suns Mega-Investment. Mit insgesamt 52 Millionen US-Dollar hat World Liberty Financial nun dennoch erst 17 Prozent seines ehrgeizigen Ziels von 300 Millionen US-Dollar erreicht.

Ein Grund für die Zurückhaltung der Investoren könnten die strikten Verkaufsbedingungen sein: Die Token sind nur für Nicht-US-Bürger und akkreditierte US-Investoren verfügbar. Zudem sind sie nicht handelbar, was den Weiterverkauf ausschließt und den Anreiz für Kleinanleger mindert.

Trump profitiert – und das sofort

Mit dem frischen Kapital beginnt für Donald Trump und seine Familie nun die monetäre Ernte. Laut dem "Gold Paper" (einem Whitepaper mit Marketing-Touch) von WLFI erhält Trumps Unternehmen, DT Marks DEFI LLC, 75 Prozent der Nettoumsätze, sobald das Projekt die 30-Millionen-Marke überschreitet. Diese Schwelle wurde durch Suns Investment erreicht.

Zak Folkman, Mitbegründer von World Liberty Financial, zeigte sich optimistisch: "Dieser bedeutende Kauf von WLFI-Token unterstreicht den frühen Erfolg des Projekts. Es gab in den letzten Wochen mehrere signifikante Käufe, und wir sind zuversichtlich, dass wir eine Plattform aufbauen, die freiere und gerechtere Finanzstrukturen fördert."

Trumps Krypto-Vision

Donald Trump selbst ist als "Chief Crypto Advocat" des Projekts gelistet, während seine Söhne Eric, Barron und Donald Trump Jr. als "Web3-Botschafter" fungieren. Trumps Präsidentschaftskampagne versprach, die USA zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" zu machen und regulatorische Hürden im Krypto-Bereich abzubauen.

Justin Sun: Innovator oder Kontroversen-Magnet?

Während Sun World Liberty Financial unterstützt, bleibt er selbst im Visier der US-Regulierungsbehörden. Die SEC verklagte ihn im März 2023, da er angeblich TRON (TRX)-Token als nicht registrierte Wertpapiere verkauft und den Preis durch Wash-Trading manipuliert haben soll – Vorwürfe, die Sun bestreitet.

TRONs Token TRX hat einen beeindruckenden Jahresanstieg über 80 Prozent hingelegt, der Kurs bleibt trotzdem immer noch etwa 15 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,23 US-Dollar im Januar 2018.

Fazit: Wendepunkt für WLFI

Suns 30-Millionen-Dollar-Investment gibt World Liberty Financial und Trumps Krypto-Plänen zweifellos einen enormen Schub. Doch ob das Projekt langfristig erfolgreich sein wird, hängt stark davon ab, ob es die breitere Krypto-Community und internationale Investoren überzeugen kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

