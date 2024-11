Litauen prüft weiter alle möglichen Absturzursachen von DHL-Partnerjet Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs aus Deutschland in Litauen will die Regierung in Vilnius weiter alle möglichen Versionen für die Unglücksursache untersuchen. "Wir prüfen alle möglichen Optionen. Bisher wurde keine Option ausgeschlossen", …