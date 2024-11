Lohnt sich die Investition in sanierungsbedürftige Häuser? Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH verrät, worauf zu achten ist (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Investition in sanierungsbedürftige Häuser

schreckt viele potenzielle Käufer erst einmal ab: Schließlich sind nicht nur die

Sanierungskosten schwer abzuschätzen, sondern auch der erforderliche Aufwand

recht hoch. Lohnt es sich also überhaupt, ein sanierungsbedürftiges Haus zu

kaufen - und falls ja, was gibt es dabei zu beachten?



Sanierungsbedürftige Häuser zu kaufen, wird von den meisten Käufern mit Skepsis

betrachtet: Nicht nur sind die Sanierungskosten schwer abzuschätzen - den

meisten Käufern fehlen außerdem die nötigen Handwerkerkontakte. Hinzu kommt,

dass Banken bei sanierungsbedürftigen Objekten, insbesondere bei Häusern mit

schlechter Energieeffizienz, eine niedrigere Bewertung ansetzen, was die

Finanzierung erschwert. "Käufer sanierungsbedürftiger Häuser müssen häufig nicht

nur mehr Eigenkapital aufbringen, sondern auch mit höheren Zinsen rechnen",

erklärt Marko Verkic, Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Häufig

wird außerdem ein Sanierungsfahrplan von einem Energieberater verlangt."







Hauses durchaus lohnen - insbesondere für potenzielle Käufer, die sich gut

aufstellen", fährt der Immobilienmakler fort. "Wichtig ist eine detaillierte

Planung, um die Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen." Mit seiner auf den

Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique fokussiert sich Marko Verkic

auf den Verkauf und die Vermarktung von Luxusimmobilien. Neben den klassischen

Maklerdienstleistungen legt er besonderen Wert auf fundierte Marktkenntnis und

individuelle Beratung, die sowohl den Verkauf von Eigentumswohnungen als auch

die Unterstützung bei Sanierungen umfasst. Durch gezielte Onlinekampagnen

erreicht der Experte nicht nur nationale, sondern auch internationale Käufer und

Verkäufer. Ein gut etabliertes Netzwerk aus Bauunternehmen, Energieberatern und

Banken macht die Zusammenarbeit mit Marko Verkic zu einer durchweg positiven

Erfahrung.



Chancen und Risiken von sanierungsbedürftigen Immobilien



"Aktuell sind sanierungsbedürftige Häuser aufgrund der extremen Preisabschläge

besonders interessant", berichtet Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien

GmbH. "Meist sind sie deutlich günstiger als bereits sanierte Objekte. Besonders

für Käufer, die über ein eigenes Netzwerk aus Maklern, Handwerkern und

Bankkontakten verfügen, kann sich der Kauf einer solchen Immobilie als lohnendes

Projekt herausstellen - sei es nun zur eigenen Nutzung oder zum späteren Seite 2 ► Seite 1 von 2



