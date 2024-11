NEUE IDEEN UND TRENDS FÜR DIE "FESTLICHE TAFEL"

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Käufe von Backwaren im Wert von 11,4

Marco Carniello, CBO bei IEG , erklärte: Ein positiver Trend zeichnet sich fürden Verbrauch von Backwaren in Europa ab: +1,5 % im Vergleich zu 2023 , währendsich die Einkäufe auf EUR 11,4 Mrd. belaufen (Quelle: CREST, Circana)."Matteo Figura, Experte für den Außer-Haus-Markt und Foodservice-Direktor beiCircana Italien , erklärt: " An der Spitze des Verbrauchswachstums imGebäcksektor stehen Großbritannien, Frankreich und Deutschland . Um genau zusein, macht der Verbrauch von Backwaren in Italien 40,6% des Gesamtverbrauchsdieser Kategorie auf europäischer Ebene aus. "Flavia Morelli, Group Exhibition Manager food&beverage bei IEG fügte hinzu: "Interviews mit italienischen und europäischen Spitzenkonditoren zeigen, dass derSektor mit hohen Rohstoffpreisen konfrontiert ist: +40% bei den Kosten fürHaselnüsse und ein Sprung von +50% bei der Schokolade. "Für Giuseppe Piffaretti, Schweizer Konditormeister " Der traditionelle Panettoneist ein wichtiger Bestandteil der Tessiner Konditoreiwirtschaft. "Luigi Biasetto , Konditormeister an der AMPIacademy "Der traditionelle MailänderPanettone ist bei unseren Kunden schon jetzt am beliebtesten, aber wir rechnenmit einer Steigerung des Pandoro-Verkaufs um 22 %."Marta Boccanera, Konditormeisterin und Vizepräsidentin der APEI " Wir erwarteneinen Anstieg des Panettone-Verkaufs um 10-15% und eine Verdoppelung desPandoro-Volumens, aber die Konditoren haben mit den steigenden Rohstoffpreisenzu kämpfen."Roberto Rinaldini, Konditormeister und Mitglied von Relais Dessert International" Der klassische Panettone macht 40% unseres Umsatzes aus, unserGourmet-Angebot, der Dante-Panettone, ist ebenfalls auf dem Vormarsch ."Christophe Louie, Pariser Bäcker-Patissier " Wir streben einen Panettone mitKaffee, Gewürzen und Birne an, der in Zusammenarbeit mit Maison Verlethergestellt wird, sowie einen Panettone mit Algen und Yuzu mit Maison Petrossianals Aperitif."Laut José Romero, spanischer Konditor und EPGB-Dozent aus Barcelona , " hat sichder Verkauf von Panettone in Spanien in den letzten zehn Jahren verdreifacht.Der spanische Weihnachtskuchen schlechthin ist der 'Turrón de yema' ."