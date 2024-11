Branchenverband begrüßt Schlag gegen illegalen E-Zigarettenhandel

Berlin (ots) - Berliner Behörden haben heute eine erfolgreiche Maßnahme gegen

den illegalen Handel mit E-Zigaretten durchgeführt. Der

E-Zigaretten-Branchenverband Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) begrüßt das

Vorgehen der Behörden: "Händler, die sich nicht an das Gesetz halten, machen dem

regulierten Handel schwer zu schaffen", sagt Philip Drögemüller, Geschäftsführer

des BfTG.



In einer kürzlich durchgeführten Branchenumfrage des Verbands haben 76 Prozent

der Teilnehmer angegeben, Kenntnis von E-Zigarettenhändlern zu haben, die sich

nicht an das Gesetz halten und Produkte illegal oder ohne Steuerbanderole

verkaufen. Dadurch gehen den Befragten im Durchschnitt 30 Prozent ihres

möglichen Umsatzes verloren. Der geschätzte prozentuale Anteil von illegalen

E-Zigaretten liegt bei rund 40 Prozent. [1]







dar. Hier gibt es keine Qualitätskontrolle wie bei regulären E-Zigaretten. Wir

wünschen uns, dass mit ähnlicher Härte auch in weiteren Fällen gegen illegale

Händler von E-Zigaretten und auch alle Verkaufsstellen vorgegangen wird, die

sich nicht an das Jugendschutzgesetz halten", sagt Philip Drögemüller.



Quelle:



[1] Umfrage des Branchenverbands Bündnis für Tabakfreien Genuss, August 2024.

Link (https://www.tabakfreiergenuss.org/e-zigarettenmarkt-waechst-illegaler-hand

el-hat-zugenommen/)



