UMT United Mobility Technology AG schließt Vertrag mit Vartan Consultancy zur Nutzung von "UMTVision AI" ab

München, den 25.11.2024 (IRW-Press/25.11.2024) - Die UMT United Mobility Technology AG gibt die Unterzeichnung eines Vertrags mit Vartan Consultancy in Suffolk, Grossbritannien bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Vartan Consultancy das KI-Produkt "UMTVision AI" einsetzen, um Prozesse in der Zollabfertigung erheblich zu optimieren und Kosten einzusparen. Darüber hinaus profitiert UMT davon, dass Vartan die Lösung auch an seine Kunden vertreiben und integrieren wird. Das Produkt eignet sich hervorragend zur Unterstützung der automatisierten Datenverarbeitung und vor allem zum Auffinden von Unstimmigkeiten in logistischen und anderen komplexen Dokumenten.

Mit "UMTVision AI" kann Vartan und seine Kunden erheblich Kosten und Kapazitäten einsparen.

Vartan Consultancy bietet als spezialisiertes Beratungsunternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Zollabfertigung, Außenhandelscompliance und Lieferkettenmanagement an. Komplexe Zollvorschriften und die Einhaltung internationaler Handelsgesetze sind sicherzustellen. Hierbei sind umständliche Vergleiche von teils sehr komplexen Dokumenten erforderlich, die nun durch die KI erledigt werden.

"UMTVision AI" wurde entwickelt, um die Bearbeitung komplexer und umfangreicher Dokumente zu automatisieren - eine häufige Herausforderung in Branchen wie Versicherungen, Compliance, Logistik, Maschinenbau, Retail und anderen Sektoren, in denen die Dokumentation einen wesentlichen Teil der täglichen Arbeit ausmacht.

"Wir freuen uns, mit 'UMTVision AI' eine flexibel integrierbare Lösung entwickelt zu haben, die bei Unternehmen mit umfangreichen Dokumentationen messbare Verbesserungen bringen kann", sagt Erik Nagel, CEO der UMT United Mobility Technology AG. "Unsere Lösung unterscheidet sich vom Wettbewerb, weil sie quasi eine "KI-Sachbearbeitung" in vielerlei Bereichen und Branchen erlaubt. Vartan Consultancy als unseren Kunden zu haben, zeigt den praktischen Wert unserer Lösung. Wir blicken hier sehr optimistisch in die Zukunft, weil wir bereits kurz nach Markteinführung mit diesem neuen Produkt international auf hohes Interesse stossen und die "Vertriebs-Pipeline" sich füllt."

Die Einführung von "UMTVision AI" spiegelt das Engagement der UMT United Mobility Technology AG wider, praktische digitale Lösungen im Sinne von "Applied AI" bzw.. "angewandter KI" anzubieten, die den realen Geschäftsanforderungen entsprechen.

Über die UMT AG:

Die UMT AG zielt darauf ab, Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen und ihnen zu helfen, sich in einer zunehmend digitalen Wirtschaft erfolgreich zu positionieren. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet sie ganzheitliche Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Unter anderem mit ihrer innovativen Applied AI Lösung "UMTVision" bietet die UMT AG spezifische Lösungen für sehr kosten- und / oder arbeitsintensive Prozesse bei Unternehmen.

Die UMT United Mobility Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 0,171EUR auf Tradegate (26. November 2024, 16:24 Uhr) gehandelt.