Gemischte Börsen: DAX im Minus, TecDAX und S&P 500 im Aufwind!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,40% und steht aktuell bei 19.303,61 Punkten. Ähnlich verhält sich der MDAX, der um 0,71% auf 26.252,36 Punkte gefallen ist. Noch deutlicher im Minus ist der SDAX, der um 1,03% auf 13.350,13 Punkte nachgegeben hat. Im Gegensatz dazu zeigt der TecDAX eine positive Entwicklung und ist um 0,19% auf 3.405,56 Punkte gestiegen. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnet der Dow Jones einen leichten Rückgang von 0,25% und steht bei 44.606,17 Punkten. Der S&P 500 hingegen konnte um 0,31% zulegen und notiert aktuell bei 6.007,28 Punkten. Insgesamt zeigen die europäischen Indizes eine überwiegend negative Tendenz, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden, mit einem leichten Plus beim S&P 500.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von MTU Aero Engines mit einem Plus von 2.03%.Rheinmetall folgt mit 1.35%, während die Deutsche Telekom mit 0.81% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Daimler Truck Holding führt die Negativliste mit einem Rückgang von 5.76%, gefolgt von Bayer mit -4.76% und Volkswagen (VW) Vz mit -2.28%.Im MDAX sticht Aurubis mit einem Anstieg von 2.24% hervor. Befesa und HELLA teilen sich den zweiten Platz mit jeweils 1.77%.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls erhebliche Rückgänge, angeführt von HYPOPORT mit -5.60%. Hugo Boss folgt mit -3.99% und TRATON mit -3.83%.Im SDAX dominiert Nagarro mit einem Anstieg von 2.65%. KSB Vz. und Vossloh folgen mit 2.02% und 1.73%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit ProSiebenSat.1 Media, das um -3.79% gefallen ist, gefolgt von Medios mit -3.85% und Energiekontor mit -4.56%.Im TecDAX zeigt Nagarro erneut eine starke Leistung mit 2.65%. Eckert & Ziegler und CompuGroup Medical liegen bei 1.66% und 1.20%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen SMA Solar Technology mit -2.95%, Evotec mit -3.00% und Energiekontor, das auch im SDAX auftritt, mit -4.56%.Im Dow Jones hebt sich Amazon mit einem Plus von 2.35% hervor, gefolgt von Walmart mit 1.40% und Chevron Corporation mit 1.31%.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, angeführt von Amgen mit einem dramatischen Rückgang von -10.73%. Johnson & Johnson und Nike (B) folgen mit -1.43% und -1.30%.Die Topwerte im S&P 500 werden von NRG Energy mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.00% angeführt. J.M. Smucker und Constellation Energy folgen mit 6.61% und 6.22%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, mit General Motors, das um -7.67% gefallen ist, gefolgt von Super Micro Computer mit -6.85% und Align Technology mit -4.62%.