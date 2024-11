ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Trumps Zoll-Androhungen belasten Auf moderate Gewinne am Vortag sind an Europas Börsen am Dienstag Verluste gefolgt. Erneut waren es Mitteilungen des künftigen US-Präsidenten, die bewegten. Nachdem Donald Trump am Wochenende mit seiner Ankündigung, den Hedgefonds-Manager Scott …