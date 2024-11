Silberpreis vor der Entscheidung. Produzentenaktien mit Schnappatmung

Goldpreis kommt deutlich zurück

Gold präsentierte sich in den letzten Handelstagen und –wochen ungewöhnlich volatil – Rallye in Richtung 2.800 US-Dollar, knackige Abwärtsbewegung in Richtung 2.535 US-Dollar, Zwischenrallye in Richtung 2.710 US-Dollar und nun wieder im Rückwärtsgang. Obgleich aktuell eine klare Richtung zu fehlen scheint, gilt unverändert: Solange Gold oberhalb der zentralen Unterstützungszone 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar notiert, bleiben die 3.000 US-Dollar das zu präferierende Bewegungsziel. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Nächster Halt 3.000 USD?“

