Webinar mit Update für Investoren und Aktionären

26. November 2024 - Vancouver, BC, Kanada; 27. November 2024 - Sydney, Australien / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen" oder „Patriot") (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich mitzuteilen, dass Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director des Unternehmens, morgen, am 27. November 2024, ein Live-Webinar für Investoren veranstaltet, um Aktionäre und Investoren über aktuelle Explorations- und Entwicklungsaktivitäten im Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan in Quebec, Kanada, zu informieren.