Personallage beim BVB entspannt sich - Süle vor Rückkehr

Freibauer schrieb heute 17:03

Und wieder die alte Geschichte mit dem Umsatz..

Aus mehr Umsatz wird mitnichten mehr Gewinn generiert - sondern nur größere Gehälter in der nächsten Saison.

Werbe einnahmen werden im übrigen zurückgehen, weil viele Firmen z.B. aus der Blechkistenbranche schlichtweg kein Geld mehr haben.



Dann könnte noch der GAU kommen - das Dir Fernsehrechte (1.Bundesliga) weniger erlösen - was angesichts Heidenheim, Wolfsburg Pauli usw. kaum wundert.

Unter 3€ wird der Kurs trotzdem nicht fallen -- aber laaaangweilig rumdümpeln - was angesichts viele Crash Verläufe im sdax/mdax gar nicht so schlecht ist..