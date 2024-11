Selten war die Wall Street so optimistisch wie aktuell angesichts der nahenden Präsidentschaft von Donald Trump - man freut sich auf Deregulierung und Steuersenkungen. Trotz der Ankündigung von Trump, Zölle gegen China, vor allem aber Kanada und Mexico zu erheben, sind die meisten US-Indizes im Plus: man glaubt an der Wall Street erstens, dass Trump viel bellt und wenig beißt. Und zweitens ist die Woche von Thanksgiving fast immer positiv. Aber die Probleme kommen erst noch: bis Ende 2025 muss der US-Staat sage und schreibe zehn Billion Dollar an Staatsanleihen refinanzieren - zu absehbar deutlich höheren Kapitalmarkt-Zinsen. Alleine das engt den Spielraum für Trump in Sachen Steuersenkungen deutlich ein. Und: Trump wird feststellen, dass die von der Biden-Regierung ermittelten Daten der Wirtschaft viel schlechter sind als zunächst publiziert (heute wieder heftig Abwärtsrevisionen bei Immobiliendaten). Trump erntet von Biden eine Rezession - die er mit einer Reduzierung des Budgets der Regierung (wie von Elon Musk geplant) noch verschlimmern würde. Trump aber will nicht nur spielen - er braucht die Zölle zwingend, um Einnahmen zu generieren..

Das Video "Schuldenbombe, Zinsen, Wirtschaft: Wie Trump ins Verderben rennt!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=4Yz2DgrB_b0