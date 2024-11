Persistent gewinnt die begehrte 2024 ISG Star of Excellence Overall Award für überragende Kundenerfahrung

Weitere Auszeichnungen für Universal ITO, den anpassungsfähigsten Partner und den herausragenden Service in der Region Nord- und Südamerika auf der Grundlage von Kundenbefragungen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 26. November 2024 /PRNewswire/ – Persistent Systems (BSE: 533179) und (NSE: PERSISTENT), ein globaler Pionier im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, wurde mit dem renommierten 2024 ISG Star of Excellence Overall Award für herausragende Kundenerfahrungen ausgezeichnet, der von der Information Services Group, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, verliehen wird. Darüber hinaus wurde das Unternehmen mit dem Star of Excellence Award in den Kategorien Most Adaptable Partner, Universal Information Technology Outsourcing (ITO) und für Outstanding Service in der Region Americas ausgezeichnet.