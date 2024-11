UroMems ernennt die ehemalige Axonics-Führungskraft Rinda Sama zum Mitglied des Verwaltungsrats

„Wir freuen uns sehr, Rinda in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen", sagte Hamid Lamraoui, Mitbegründer und CEO von UroMems. „Rindas umfassende Erfahrung in der Medizintechnik und insbesondere mit der sakralen Neuromodulation (SNM) von Axonics zur Behandlung der überaktiven Blase wird für UroMems von unschätzbarem Wert sein, wenn wir in den USA und in Europa mit groß angelegten klinischen Studien zu UroActive beginnen, um die Markteinführung des ersten intelligenten automatisierten künstlichen Harnschließmuskels (AUS) zur Behandlung von SUI vorzubereiten."

Als akkreditierter Public Company Director bringt Sama fast 20 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik mit, darunter mehr als 10 Jahre als Chief Operating Officer von Axonics, wo er eine entscheidende Rolle bei der Implementierung schlanker Abläufe und konformer Qualitätssysteme spielte, die den Weg für die Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) und die kürzliche Übernahme von Axonics durch Boston Scientific ebneten. Vor seiner Tätigkeit bei Axonics war Sama Director of Operations and Quality bei Vessix Vascular, Inc. und wurde später von Boston Scientific übernommen. Er war auch im Vorstand von BioVentrix und Laser Associated Sciences. Sama hat einen Master-Abschluss in biomedizinischer Technik von der University of Southern California und einen MBA von der University of California, Irvine.

„UroMems befindet sich in einer ähnlichen Position wie Axonics vor einigen Jahren, als wir eine bahnbrechende Behandlung entwickelt haben, nachdem es jahrzehntelang nur wenige Innovationen in dieser Kategorie gab, und wir unterversorgten Patienten eine wesentlich bessere Option bieten", sagte Sama. „Ich sehe beim UroActive System das gleiche große Potenzial, die Behandlung von SUI zu revolutionieren, wie beim ersten intelligenten AUS, und ich freue mich darauf, meine operative Expertise einzubringen, um es erfolgreich durch die FDA-Zulassung und Markteinführung zu bringen."

UroMems hat erfolgreich entscheidende Meilensteine in der Forschung und Entwicklung, bei den klinischen Ergebnissen und beim Aufbau des Unternehmens erreicht. Dazu gehört auch die kürzliche Sicherung einer Finanzierung in Höhe von 47 Mio. US-Dollar aufgrund der außergewöhnlich guten Ergebnisse der ersten multizentrischen klinischen Studie nach sechs Monaten und des erfolgreichen primären Endpunkts nach sechs Monaten für die erste weibliche Patientin, die eine intelligente automatisierte AUS erhält.

SUI, der unfreiwillige Harnverlust, betrifft schätzungsweise 40 Millionen Amerikaner und 90 Millionen Europäer. SUI beeinträchtigt die Lebensqualität erheblich, da er schwächend sein kann und häufig zu Depressionen, geringem Selbstwertgefühl und sozialer Stigmatisierung führt.

Über UroActive

UroActive ist der erste aktive, implantierbare, elektronische, künstliche Harnschließmuskel (Artificial Urinary Sphincter, AUS), der entwickelt wird, um die Sphinkterinsuffizienz bei männlichen und weiblichen Patienten mit SUI zu kompensieren. Es basiert auf einer einzigartigen mechatronischen Plattform mit eingebetteten intelligenten, digitalen und robotergestützten Systemen, die auf der Grundlage der vom Patienten erfassten Daten einen auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittenen Behandlungsalgorithmus erstellen. Die UroMems-Technologieplattform ist durch mehr als 150 Patente geschützt und wurde entwickelt, um die Grenzen der derzeitigen Lösungen zu überwinden, indem sie die Sicherheit und Leistung, die Patientenerfahrung und den Komfort des Chirurgen optimiert. UroActive hat keine Marktzulassung von der FDA erhalten und ist weder in den Vereinigten Staaten noch in der EU zum Verkauf erhältlich.

