Euro fällt im US-Handel unter 1,05 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im US-Handelsverlauf unter die Marke von 1,05 US-Dollar gefallen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0467 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0522 (Montag: 1,0495) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9504 (0,9528) Euro gekostet.

Eine ausgeprägte Dollar-Stärke hielt den Euro im Zaum. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass er an seinem ersten Amtstag hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China verhängen will. Trumps Ankündigung sorgte für eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten, was dem als sicher geltenden Dollar im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen Auftrieb verlieh.