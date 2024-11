Innocan Pharma gibt vielversprechende Ergebnisse einer Studie an Minischweinen zur Beurteilung der Sicherheit von LPT-CBD bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 26. November 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich positive Ergebnisse einer grundlegenden Studie zur Beurteilung der Sicherheit zu berichten, in deren Rahmen Göttinger Minischweinen LPT-CBD als Einzelinjektion verabreicht wurde.

Das Arzneimittel wurde in drei ansteigenden Dosierungen verabreicht, und die Tiere wurden über einen Zeitraum von 28 Tagen engmaschig im Hinblick auf wichtige Sicherheitsparameter überwacht. Dazu gehörten klinische Beobachtungen, Vitalzeichen, Blutparameter und lokale Reaktionen an der Injektionsstelle. Erfreulicherweise wurden während der Studie keine unerwünschten Ereignisse verzeichnet. Alle Tiere zeigten eine normale Gewichtszunahme sowie eine ausgezeichnete Verträglichkeit des Arzneimittels, wobei an keiner der verabreichten Dosisstellen lokale Reaktionen beobachtet wurden.

Minischweine sind Züchtungen von Miniatur-Hausschweinen, die von der FDA aufgrund ihrer anatomischen, physiologischen und biochemischen Ähnlichkeiten mit Menschen als robustes translationales Modell anerkannt werden. Sie liefern wertvolle Einblicke in Pharmakokinetik, Toxizität und Wirksamkeit von Arzneimitteln.

„Wir freuen uns, dass LPT-CBD erneut ein vielversprechendes Sicherheitsprofil zeigt, insbesondere bei Minischweinen, die weithin als robustes toxikologisches Modell angesehen werden“, sagte Prof. Chezy Barenholz, Chief Scientific Officer von Innocan Pharma.

Dr. Eyal Kalo, R&D Director von Innocan, fügte hinzu: „Diese Ergebnisse sind außerordentlich erfreulich, da sie eine gute Machbarkeit für die Sicherheitsbewertung von LPT-CBD bieten, unsere bevorstehenden regulatorischen Meilensteine unterstützen und den Weg für die endgültige Zulassung ebnen.“

LPT-CBD ist eine innovative injizierbare liposomale Formulierung für die verzögerte Freisetzung von CBD, die auf die Behandlung chronischer Schmerzen ausgerichtet ist. Frühere präklinische Studien an verschiedenen Tiermodellen haben eine verlängerte CBD-Pharmakokinetik gezeigt, die eine langfristige Wirksamkeit ermöglichte.

Über Innocan Pharma:

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung von innovativen Technologien der Arzneimittelverabreichung, die auch die Wissenschaft der Cannabinoide zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen umfasst mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst eine innovative Technologie zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für die Behandlung chronischer Schmerzen. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment ist Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. taetig, die sich auf die Entwicklung eines fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertriebs konzentriert.

